Zavřít či nezavřít internu? Diskuze zazněla u soudu

Nymburk /ANKETA/ - Je pro tisíce pacientů nymburské interny bezpečnější toto oddělení zavřít a jezdit za ošetřením a péčí do jiných měst nebo je pobyt na tomto oddělení v Nymburce skutečně ještě bez rizik?

Legitimní otázka, která se jako červená nit táhla všemi třemi dny jednání nymburského soudu, který rozhodoval o vině tří lékařů tohoto oddělení na smrti pacienta. Připomeňme si, co k tomu řekli jednotliví aktéři přímo při hlavním líčení a jak reagovali po jeho skončení.

Primář Václav Hulínský od začátku tvrdí, že oddělení funguje mimo rámec zákona, neboť podle předpisů mají na takto velkém oddělení být minimální tři lékaři se specializací, kterou má aktuálně pouze on. A po rozsudku je pravděpodobné, že ani on nesetrvá na tomto místě dlouho. „Já už jsem dříve dal své místo k dispozici a jen plním slib, že na něm zůstanu do té doby, než se najde můj nástupce. Mám však obavu, že žádný můj nástupce už nebude," řekl u soudu.

Soudce Václav Krejčík při zdůvodnění rozsudku pak jeho slova doplnil. „Podle zjištěných skutečností asi mělo dojít k zavření interního oddělení už dříve a nemuselo k ničemu takovému dojít a pan Hulínský tu dnes nestál," řekl Krejčík.

Soudní znalec Rudolf Chlup uvedl, že podle faktů nejsou obvinění zdaleka jedinými, kdo mohl za smrt zmíněného pacienta. Právě špatné nastavení chodu celého oddělení a neřešení situace ze strany vedení nemocnice vedly k sérii pochybení, která skončila tragédií. „Z mého pohledu by na lavici obžalovaných mohlo sedět mnohem více členů personálu tohoto oddělení," řekl doslova. Z výpovědí u soudu vyplynulo, že v péči o tohoto pacienta pochybili i další lékaři a zdravotní sestry.

Jednatelka Alena Havelková systémové selhání odmítá. Sama však před soudem uvedla, že nemá tušení, kolik na jednotlivých odděleních pracuje lékařů a sester. Na to má své náměstky. Ti ji však o kritickém stavu neinformovali.

Jednatelky a zároveň zachování interního oddělení se zastává starosta Pavel Fojtík. „U soudu bylo řečeno, že systémová nastavení jsou letitá, těžko tedy za vše vinit jednatelku, která navíc v té době byla ve funkci sotva půl roku. Vnímám to jako naopak jasnou nekompetentnost bývalého starosty Macha, který byl za zdravotnictví plně zodpovědný a dlouhá léta nic neučinil," uvedl Fojtík.

Jaká konkrétní řešení má vedení nemocnice připravené, odmítá jednatelka sdělit. S tím, že je nejprve řekne dotčeným osobám. Řešení naznačil starosta. „Interní oddělení zůstane a bude i nadále fungovat bez omezení lůžkové části. V případě nejvyšší potřeby jsme připraveni omezit provoz specializovaných ambulancí."

Jak chce však nemocnice doplnit lékaře s potřebnou kvalifikací, nesdělil nikdo. Nymburský deník se s dotazem na zákonnost fungování interny nymburské nemocnice za současného personálního obsazení obrátil na ministerstvo zdravotnictví, krajský úřad i Českou lékařskou komoru. Jejich stanoviska přineseme v nejbližší době.

