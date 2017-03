Žantovský mluvil v knihovně o Havlovi i Trumpovi

Blížící se prezidentské volby, dobré i špatné povahové rysy Václava Havla, jak by se dnes cítil jako velvyslanec v USA v časech Donalda Trumpa. To byla některá témata, kterými se zabýval ve svém diskusním pořadu v nymburské knihovně Michael Žantovský.

BLÍŽÍCÍ SE PREZIDENTSKÉ VOLBY, dobré i špatné povahové rysy Václava Havla, jak by se dnes cítil jako velvyslanec v USA v časech Donalda Trumpa. To byla některá témata, kterými se zabýval ve svém diskusním pořadu v nymburské knihovně Michael Žantovský.Foto: Deník / Jilemnický Miroslav

Muž mnoha profesí známý především jako poradce a mluvčí Václava Havla, později velvyslanec v USA a Izraeli. Prezentuje se však také jako spisovatel a překladatel. Aktuálně působí jako ředitel Knihovny Václava Havla. „A to jsem původní profesí psycholog. Tím jsem se živil zhruba deset let v bohnickém blázinci a dodnes říkám, že to byla nejlepší průprava na politiku a diplomacii," řekl v úvodu Žantovský před nabitou místností. Mnozí ze zájemců si na konci nechali podepsat jeho knihu o Václavu Havlovi.

Čtěte také: Zámek v Přerově kraj definitivně nekoupí