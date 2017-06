Zákaz kouření! Odlivu štamgastů se bojí v pivnicích a na venkově

Nymbursko /ANKETA/ - Dnes je onen Den D, dnes se mnohá restaurační zařízení otřásají v základech, dnes začíná platit bezvýhradný zákaz kouření v restauracích, hospodách i barech. Co na to podniky, kde se nekouřilo už dávno? Nemají obavu z odlivu zákazníků? A jak novinku vnímá veřejnost?

Majitelé restaurací, vrchní i číšníci zastávají v řadě případů podobný názor – nové omezení jim rozhodně neublíží. Klientelu mají vesměs stálou a obavy mají spíše z toho, jak novinku přijmou obyvatelé domů okolo dříve kuřáckých hospod, kterým nyní budou hosté kouřit pod okny.

„Už naše první restaurace byla nekuřácká, a stejně tak to máme v té současné. Přestože jsou u nás klienti z řad kuřáků a nekuřáků zastoupeni zhruba 50:50, nikdy jsme nezaznamenali žádnou kritiku. Kuřáci holt musí na cigaretu ven. Někteří si dokonce pochvalují, že díky nám prokouří méně," komentuje dosavadní provoz v restauraci The Black Sheep v Mladé Boleslavi její majitelka Lenka Galovská.

Od prvopočátku byla nekuřácká rovněž restaurace Němý Medvěd v Mělníku. Přestože tomu tak bylo, na nezájem zákazníků si její vedení stěžovat nemohlo: „Nikdy jsme nepociťovali, že jsme v něčem rozdílní. Naši hosté si vždy chválili nekuřácké prostředí, a to i kuřáci," uvedl Petr Němec, jeden z majitelů restaurace, a dodal, že nemá strach z toho, že by po zavedení protikuřáckého zákona Medvěd přišel o své hosty. „Máme stále plno, rozhodně se odlivu zákazníků nebojíme," říká s jistotou. I když byl Medvěd vždy nekuřácký, hosté si mohli zapálit na zahrádce a ani elektronická cigareta by tu nebyla problémem. Akorát se tu s ní dosud nikdo neukázal.

V mělnické restauraci Na Františku zavedli zákaz kouření teprve před měsícem, takže mají bezprostřední zkušenost. Podle majitele Petra Kubity to zákazníky neodradilo. „Bylo to přesně obráceně, zaznamenali jsme spíše nárůst počtu hostů," pochvaluje si Kubita, který je sám kuřákem. „Já sám rozhodně nemám problém jít si zapálit ven. Pravidlo jsme navíc zavedli i pro personál, který i před otevírací dobou chodí striktně kouřit ven," uvedl. Kubita vlastní ještě další dvě restaurace a bar, kde se naopak dosud kouřilo dle libosti. Přestože se zákaz kouření v té mělnické setkal s pozitivním ohlasem, obavy má. Vlastní totiž vesnickou restauraci ve Veltrusech, ke které pivo a cigareta zkrátka patří.

A tato obava je v současnosti společná většině dříve kuřáckých podniků. Už nyní na mnoha místech zaznívají hlasy štamgastů, že do hospod prostě chodit nebudou a zapálí si raději doma. Například Klára Pochmanová, provozovatelka poděbradské restaurace Na Kempu, má strach z toho, že hlavně večerní návštěvy různých společností opadnou. „Já sice už kuřák nejsem, ale hodně lidí nadává, že si k pivu nebo vínu nebudou moci zapálit. Podle mě je ten zákon diskriminační." Zrovna restaurace Na Kempu má tu výhodu, že má celoroční zahrádku, na kterou teď dají z vnitřních prostor popelníky, kam si budou hosté moci jít zakouřit.

Zlost na zákonodárce má také majitel vyhlášené mladoboleslavské staroměstské hospůdky U Hymrů Josef Křelina. Ten už v minulosti jen kroutil hlavou nad tím, že v létě přijde o tržby, které u něj nechávaly matky s dětmi. Těm totiž často patřila zahrádka ve dvoře, na které se nyní budou tísnit desítky štamgastů, kteří večer co večer plní lokál. Křelina rovněž poznamenává, že tisíce vložené do oddělení kuřáckých a nekuřáckých prostor v nedávné minulosti přijdou zcela nazmar.

V restauraci Na Střelnici nedaleko Poděbrad mají se zákazem kouření zajímavou zkušenost. Restaurační zařízení bývalo kuřácké, ale po změně majitele je uvnitř zákaz kouření, a jak je vidět, hosty zákaz neodradil. „Našli se sice lidé, kteří si tu chtěli zapálit a pak nadávali, ale většině lidí to vyhovuje. Samozřejmě, že nejvíce maminkám s dětmi. Ale nepocítili jsme, že by bylo méně lidí," řekla servírka Drahomíra Janeková. Restaurace má kolem padesáti míst, která bývají i ve večerních hodinách, kdy si lidé přijdou posedět u piva nebo vína, obsazená. „Kdo si chce zapálit, jde prostě ven," dodala Janeková. Každopádně to tak nyní bude všude.

