Zákaz kouření je příliš tvrdý, myslí si i nekuřáci

Nymbursko /ANKETA/ - Zákaz kouření. Tento nápis už od 31. května uvidí návštěvníci všech restaurací, hospod, kaváren, barů, klubů a dalších zařízení provozujících stravování. Plošný zákaz kouření v těchto provozovnách nařizuje protikuřácký zákon, který nedávno schválila sněmovna.

Mnozí hospodští nařízení berou jako křivdu od státu. Podle nich si nejdříve zákonodárci vymysleli oddělené místnosti, a když se tomu přizpůsobili, přišel úplný zákaz. A náklady na stavební úpravy jim už nikdo nevrátí. Kvůli tomu se zlobí například provozovatel hospody v Sadské Alois Bultman, ale na druhou stranu vidí i pozitivum. „Pomůže mi to s údržbou hospody. Když dělám jednou nebo dvakrát do roka sanitární den, tak je všechno úplně hnědé. Ten kouř se dostane všude. I klíčovou dírkou," vidí výhody nového zákona hospodský, který sám přestal nedávno kouřit.

Nad novým zákonem kroutí hlavou i někteří nekuřáci. Například Marie Kulhavá z Poděbrad, která chodí do restaurace pravidelně. „Od doby, kdy jsou v restauracích oddělené kuřárny, mi to vůbec nevadí. Zákon mi přijde příliš tvrdý."

Pro některé majitele restaurací už je toho ze strany vlády až příliš a raději volí definitivní konečné řešení. „Rozhodl jsem se skončit, není to zrovna kvůli zákazu kouření, ale tak nějak kvůli všemu," svěřil se Vladimír Trnka majitel baru v mělnické Sportovní ulici.

Čtěte také: EET? Prázdné výlohy a strach



Mnozí hospodští mají obavy, že se v jejich provozovně zákazem kouření zmenší návštěvnost hlavně stálých štamgastů, kteří jsou zvyklí si k pivu zapálit. Například číšník Martin Šíp z kosmonoské restaurace Pictures. „Na druhou stranu si říkám, že v jiných zemích jsou lidé také zvyklí chodit kouřit ven, tak proč ne my? Naše restaurace je už přes rok rozdělená na kuřáckou a nekuřáckou část a na návštěvnosti se to také neprojevilo," říká Martin Šíp.

Ovšem ne všichni s ním souhlasí. Hlavně ti, kteří mají své provozovny bez zahrádky. Vidí to jako velké znevýhodnění svého podnikání a obávají se odlivu svých hostů hlavně v letních měsících. Například Martina Růžičková, která v Nymburce provozuje hospodu s pobočkou tipovací kanceláře. „Chtěla jsem kvůli tomu i skončit. Ale pojedu dál, dáme ven popelník a uvidíme," doufá v pokračování hospody.

Kuřáci tak od jara budou postávat před hospodami, ale co když začnou utíkat obsluze bez placení? „Podle mě je to skvěle vymyšlený. Kuřáci ušetří, protože se jim nebude chtít běhat neustále ven. Akorát by mě zajímalo, jak obsluha ohlídá, aby jim neutíkali bez placení," říká Zuzana Merunková z Neratovic.

Čtěte také: Pachatel nechal na černé skládce výplatní pásku

Zákazů a příkazů je příliš

Někteří lidé už mají zákazů a příkazů za poslední dobu dost. „Popravdě mě to vytáčí. Máme udávat ty, kteří nám nedají účtenku, hlásit sousedy, kterým víc čoudí komín, dávat si pozor na pusu, abychom nebyli nekorektní, teď k tomu přibude zákaz kouření v hospodách a to není zdaleka všechno. Nelíbí se mi to. Taky by naši zákonodárci mohli něco nechat na lidech," zlobí se Petr Korpus z Mladé Boleslavi.

Majitelka vesnické hospody v Ovčárech na Mělnicku Jana Šulcová má silné obavy. „Nedovedu si to vůbec představit. Nespokojení jsou i moji zákazníci, vždyť sem chodí i lidi, kteří celý den nekouří, ale tu cigaretku u piva si prostě neodpustí," vysvětluje majitelka restaurace. Podle ní bude problém hlavně s vesnickými pohostinstvími, protože ve městech mají lidé na výběr, do jaké restaurace se večer posadí.

Čtěte také: Vězni v Jiřicích si zkusí žít jako na svobodě. Už od října

Samotní kuřáci považují zákon za omezování osobní svobody. Majitelé restaurací by podle nich sami měli rozhodovat o tom, zda bude jejich podnik kuřácký či nekuřácký. „Je to příliš velké zasahování státu. Já se přece mohu rozhodnout, zda tam půjdu či ne. Je velmi pravděpodobné, že do vesnických hospod tak bude chodit daleko méně lidí," míní Marta Dušková z Cítova, která sice není zrovna sportovním fanouškem, ale nedovede si představit, že fandové budou sledovat hokej nebo fotbal bez cigarety v ruce.

Podobný názor má i Štěpán Klouček, někdejší manažer boleslavské Potrefené husy a nyní majitel vlastního bistra. Ten si stěžuje, že hospodští i zákazníci přicházejí o možnost volby a že se zákazem rovněž zmizí různorodost podniků. „Nedovedu si představit, že půjdu do rockového klubu na underground a kouřit se bude jen před klubem na chodníku. Navíc je s tím zákazem spojená další buzerace, byrokracie a fízlování. A to je to, co likviduje podnikání nejen v gastru," dodává.

Manažerka Markéta Boukalová žijící v Kralupech nad Vltavou, která tráví hodně času v zahraničí, přidává příklad ze západní Evropy. „Ve Francii jsem chodila kouřit ven před restauraci, kde s tím počítají a jsou tam popelníky. Před kavárnami jsou přístřešky, kde se smí kouřit. Pochopila bych spíše, kdyby byl u nás zákaz na veřejnosti, kde jsou nekuřáci kouření vystaveni bez možnosti volby," hájí návyky kuřáků.

Čtěte také: Motorkáři vjíždějí do nové sezony, nehody přibývají