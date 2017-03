Zájem o seniorské bydlení je obrovský, kapacity nestačí

Staří nebo zdravotně postižení lidé, kteří už nejsou schopni se o sebe bez cizí pomoci postarat, mají šanci žít v domovech s pečovatelskou službou. Provozují je ovšem především větší města, která mohou navíc uspokojit jen malou část žadatelů. Například v Mělníku počet žadatelů o čtyřicet takzvaných bytů zvláštního určení převyšuje až pětinásobně jejich nabídku.

Patnáctitisícový Nymburk svým starším a nemocným obyvatelům nabízí padesát míst v penzionu Panorama, což je také dům s pečovatelskou službou. Podle starosty města Pavla Fojtíka jde o místa, určená přednostně Nymburákům, kteří i tak musejí nějakou dobu počkat. „Se štěstím se pro ně najde místo třeba do měsíce, jindy musejí vydržet i tři čtvrtě roku," uvedl starosta a připomněl, že město spolupracuje i se soukromým investorem, který buduje dům pro seniory s denním stacionářem.

Velký zájem o městské byty, které navštěvují pečovatelky, je i v Mnichově Hradišti. Město jich má šestatřicet plně obsazených a v pořadníku je dalších třiapadesát jmen. O něco lepší situace je v Poděbradech, které mají 102 bytů, nebo v Kralupech nad Vltavou, kde je pro seniory vyčleněno ještě o patnáct bytů více.

Právě starší lidé z Kralup velký problém s umístěním do domu s pečovatelskou službou nemají. Potvrdila to vedoucí tamního sociálního odboru Eva Ivanová, podle níž se vzhledem k velkému počtu nabízených bytů daří zájemce v relativně krátké době uspokojovat. „V případě uvolnění bytu rada rozhodne o jeho přidělení dalšímu seniorovi, a to na rok. Potom může požádat o prodloužení," uvedla úřednice, podle níž záleží i na tom, jak dlouho se terénní pečovatelské službě daří seniory udržet v domácí péči.

Zdravotní stav žadatelů je jedním z rozhodujících faktorů i v Mnichově Hradišti. „Přednost mají ti, kteří se o sebe už nedovedou postarat nebo jsou nějak handicapovaní," vysvětlil vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Josef Záhora, a dodal, že nejstarší žádost, kterou evidují, je však stará sedm let, nejnovější přijali včera.

Mezi městy, která provozují domy s pečovatelskou službou, se mírně vymykají Neratovice. Ty totiž mají šestatřicet bytů pro seniory přímo na radnici. Pro tyto účely je tu vyčleněna část jednoho ze dvou sídel městského úřadu, a to toho v Kojetické ulici. Na přidělení bytu tam podle mluvčí úřadu Jiřiny Kovářové lidé čekají zhruba jeden rok.

Přestože má řada lidí podanou žádost o umístění do domu s pečovatelskou službou, najdou se i ti, kteří chtějí být co nejdéle doma s rodinou. Těm pomáhá například Spokojený domov z Veselé na Mladoboleslavsku, který klientům poskytuje osobní asistenci. Pečovatelky přitom jezdí nejen po domácnostech v regionu, ale pomáhají například i na Turnovsku. Podobnou službu poskytuje i mělnické centrum seniorů, které eviduje ke čtyřem stovkám čekatelů. A seniory navštěvují také asistentky Maltézské pomoci. Jde samozřejmě o zpoplatněné služby, jejich cena se pohybuje v rozmezí od 100 do 130 korun za hodinu.

Zájem o osobní asistenci je přitom podle Jaromíra Veselého ze Spokojeného domova obrovský. Zařízení nedisponuje ani takovou kapacitou, aby mohlo vyjít vstříc všem klientům.

„Pečujeme o ně čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Aktuálně máme finanční zdroje na službu, ale paradoxně nemáme zaměstnance. Práce to není jednoduchá, je psychicky a fyzicky náročná a každý člověk na ni nemá povahu," doplnil Jaromír Veselý, který by okamžitě mohl zaměstnat pět zájemců na plný úvazek.

