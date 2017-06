Zájem o exotické dovolené stoupá, v kurzu je opět Egypt

Nymbursko /ANKETA/ - Cestovky hlásí rostoucí zájem o Egypt a Turecko, jsou to už klidné destinace.

Marcel Sixta dává přednost aktivní dovolené. Tvrdí, že nejlepší je vyrazit s kamarády na motorkách. „Absolutně nejlepší dovolená byla na skútrech. Byl jsem snad všude po světě, ale pro mne je nejhezčí Francie. Projeli jsme Německo, Rakousko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko až do Francie do Avignonu. A dále do Saint Tropez. No a domů přes Nice, Monaco a italské Miláno," říká Sixta z Poděbrad.

I když jeho cesta byla plná dobrodružství, obrovské množství lidí využívá služeb cestovních kanceláří. A tam potvrzují, že letošní letní dovolená zavede Čechy do destinací, které ještě vloni roce byly označovány za ne příliš bezpečné.

Turecko, Tunisko nebo Egypt jsou opět žádané a stále populárnější jsou i exotické dovolené. Češi na prázdniny vyráží takřka kamkoliv a za pohodlí si rádi připlatí.

To potvrzuje i spolumajitel mladoboleslavské cestovní agentury Planet Jiří Vancl. „Obliba těchto destinací rozhodně stoupá. Chuť lidí cestovat je momentálně obrovská. Záleží opravdu na klientovi, co si přeje, ale všude najdete něco, co vás upoutá," říká spolumajitel kanceláře, který sám procestoval skoro celý svět.

To, že zájem o exotiku stoupá, potvrzuje i pracovnice mělnické cestovní kanceláře Veronika Hozáková. „Exotika je velmi oblíbená především v zimě a na podzim. Už teď si ale lidi chodí tyto zájezdy kupovat. Jednoduše si v létě užijí krásného počasí u nás, a pak vyrazí za teplem jinam. Zájem stoupá například i o Kubu," sdělila a dodala, že jinak mezi oblíbené destinace Čechů patří především Řecko nebo Bulharsko.

Velký zájem je letos opět o Turecko, Tunisko nebo Egypt. „V loňském roce byl o tyto země malý zájem, a to zřejmě i kvůli špatné bezpečnostní situaci ve světě. Nicméně poptávka po těchto státech letos opět stoupla a zájezdy do těchto míst jsou už téměř vyprodané," objasňuje pracovnice, podle které důvodem může být i blízkost pláží.

„Když jedete například do Řecka nebo Chorvatska, vždy to na pláž máte o něco dál než právě například v Egyptě, kde bydlíte téměř na pláži," uvedla Hozáková.

Podle ní si někteří Češi navíc dovolenou vybírají také podle pestrosti nabídky fakultativních zájezdů.

„Lidé se hodně zajímají o další program, který cestovní kanceláře v místě pobytu nabízejí. Velká poptávka je právě po fakultativních zájezdech, které jsou někdy i rozhodujícím faktorem při výběru dovolené," upřesnila. Dovolenou v Česku volí spíše starší lidé. „Po Čechách už ale jezdí opravdu málo. Teď především vítězí Slovensko a Maďarsko, které mají bohatou nabídku lázeňských pobytů," dodala Hozáková.

Naopak v nymburské cestovní kanceláři Matoušek jdou tuzemské dovolené na „dračku". Potvrdila to Jiřina Šebová. Klienti prý mají rádi ubytování v hezkém prostředí v některém z klidných penzionů. „Takto strávený volný čas si převážně vybírají starší lidé. Pokud si někdo chce vybrat dovolenou v zahraničí, nejčastějšími destinacemi jsou Bulharsko, Řecko, Španělsko," řekla Jiřina Šebová.

Pro klienty, kteří nechtějí trávit svou dovolenou pasivně, nabízí cestovní kancelář v posledních letech oblíbené zájezdy pro cyklisty.

„Velmi oblíbené jsou poslední roky zájezdy třeba do Chorvatska. Na místě je objednaná loď, která s klienty i s koly jezdí po ostrovech, kde si to objedou a pak zase sednou na loď," popsala pracovnice středočeské cestovní kanceláře.

