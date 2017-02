Za současného stavu interny každý den riskuju problém, říká obžalovaný primář

Nymburk - Po skončení druhého dne hlavního líčení se třemi lékaři nymburské nemocnice poskytl Nymburskému deníku rozhovor jeden z těch, kteří usedli na lavici obžalovaných. Primář interního oddělení Václav Hulínský.

Je obžalován z usmrcení z nedbalosti, padělání lékařské zprávy a nadržování. K nápadu na vytvoření falešné lékařské zprávy s tím, že chtěl krýt pochybení kolegy, se před soudem přiznal. Nakolik mohl ovlivnit předcházející sled událostí, které skončily smrtí pacienta, posoudí soud.

Jaký máte pocit ze dvou dnů hlavního líčení?

Smutný, samozřejmě smutný. Chyba se stala, to se ví. Ještě se bude posuzovat, zda to úmrtí lze přičíst pouze nepíchání inzulinu. Jsou tam i další okolnosti. Víme, že ten člověk byl těžce nemocný. Péče o něj byla složitá. Sami jste slyšeli, že péči o něj provází řada nejasností. A hlavně řada nedodržení zásad ze strany Diakonie i ze strany „rychlovky". Bohužel nás spousta lidí uvedla v omyl. Tento pacient na interně nikdy předtím neležel a tato chyba se stát mohla. Že mu nebyl podáván inzulin. Také jste slyšeli, že v Diakonii si inzulin aplikoval sám a když byl v nemocnici, tak nebyl schopen absolutně nic nám o tom říct. Tedy z hlediska procesního se chyba stát mohla. Je obtížné říci, jestli jsme tomu mohli předejít. Tedy alespoň já za svoji osobu. Troufám si říct, že šance na to, abych to já odhalil, byla poměrně nízká.

Vy jste už přiznal jiná pochybení. Poukázal jste také na to, že k tomu mohl přispět celý systém fungování zdravotní péče v nemocnici. Může se něco podobného kvůli danému systému přihodit v nemocnici v podstatě kdykoli?

Vždyť to slyšíte každou chvíli. Není dne, aby nějaká nemocnice nebyla v problémech. To je bohužel obecný trend a Nymburka se to samozřejmě týká taky. Chybí v celé republice erudovaní lékaři. To jsou ti, kteří jsou schopní to oddělení účelně řídit. Bohužel tyto jednokolky (oddělení, na nichž působí pouze jeden lékař s potřebnou specializací – pozn. aut.), když tak ta oddělení nazvu, tak nároky na vedoucího lékaře v nich jsou nezměrné. Je prakticky závislí na lékařích, kteří erudici nemají. Vlastně nemají ani žádnou právní odpovědnost, což je na tom to nejhorší. Já jsem opakovaně dal svoji funkci k dispozici, několikrát jsem to jednatelce řekl. Na druhou stranu jsem jí slíbil, že budu tu funkci vykonávat do té doby, než se za mě najde adekvátní náhrada. Předpokládám, že na tom usilovně pracuje. Ale samozřejmě nemůže přijít jeden lékař, ale musí jich přijít několik. Jinak to oddělení bude nadále v problémech.

Aniž bych chtěl předjímat rozsudek, je možné, že v řádu měsíců budou muset z vašeho oddělení odejít tři lékaři včetně vás. Myslíte, že je do budoucna pro internu ta situace vůbec řešitelná?

Já dodneška za současného stavu každodenně riskuju, že dojde k situaci, jaká se tu projednává dnes. Z mé strany je to v podstatě oběť. Já neuvěřitelně riskuju. Kdybych jako primář odstoupil z funkce, nebudu riskovat, ale tím pádem by to pro samotné oddělení nemuselo dobře dopadnout.

Vy jste v úterý před soudem řekl, že na vašem oddělení by měli být tři lékaři s patřičnou specializací…

Pozor, nikoliv měli by tam být. Oni tam ze zákona musí být! Podle zákona o zdravotních službách, vyhlášce o minimálním personálním vybavení zdravotnického zařízení. V tomto zdravotnickém zařízení musí být podle zákona tři erudovaní lékaři.

Takže v současné době fungujete nezákonně?

Ano, samozřejmě. Ale to je velmi výbušné téma.