Za smrt pacienta a falšování padly podmínky

Nymburk – Tragická úroveň vedení nymburské nemocnice a interní oddělení v zoufalém personálním stavu. To jsou jediné věci, na kterých se shodli soudce, státní zástupkyně, obhájci i samotní obžalovaní lékaři.

V úterý odpoledne soudce Václav Krejčík vynesl verdikt nad primářem interny Václavem Hulínským a lékaři Michalem Křižanovičem a Tamarou Malcevovou. Všichni dostali podmíněné tresty. Křižanovič dva roky a stejnou dobu zákaz výkonu lékařské profese. Hulínský vyfasoval 18 měsíců a na dva roky zákaz výkonu funkce primáře. Malcevová dostala podmínku na 18 měsíců.

Hlavním předmětem líčení byl případ pětasedmdesátiletého pacienta, který byl v nemocnici hospitalizován loni v květnu. Křižanovič však přehlédl, že muž je diabetik a ten po několik dnů nedostával inzulin. Jeho stav se za pět dnů výrazně zhoršil, z komunikativního a chodícího pacienta se stal člověk nepohyblivý a nekomunikující v diabetickém kómatu. Křižanovič přesto doporučil muže propustit zpět do páteckého domova pro seniory, kde měl trvalý pobyt. Primář den předtím při velké vizitě jeho postup schválil.

Křižanovič krátce před propuštěním seniora na svoje fatální pochybení přišel. „Přesto nic neudělal a nechal jej odvézt. Tento člověk by neměl být lékařem," konstatoval soudce Krejčík.

Po převezení do Pátku se personál tamního domova zhrozil nad stavem svého klienta a prakticky obratem jej poslal záchrankou zpět do nemocnice. V ní následující den muž zemřel.

Falšování dokumentace

Primář ve spolupráci s lékařskou Malcevovou se vzápětí snažili pochybení kolegy Křižanoviče zamaskovat výrobou falešné diakarty, na kterou uvedli záznamy, podle nichž inzulin dostával.

Zoufalá personální situace

V podtextu celého případu se pak hovořilo o celém fungování a kvalitě nymburské nemocnice. Kvůli tomu byla vyslechnuta i jednatelka Alena Havelková. Na dotaz, zda interna v nemocnici funguje podle platných předpisů, přímo neodpověděla. „O personální stav se má starat náměstek pro lékařskou péči, kterým byl v době případu shodou okolností primář Hulínský. O problémech s počtem personálu jsem se nedozvěděla, nikdo za mnou s tím nepřišel," uvedla Havelková.

Doplnila i překvapivý fakt, že neměla žádný přehled o tom, kolik na kterém oddělení vlastně slouží lékařů a personálu. Za což byla později jedním z obhájců obviněna ze lži, neboť jedna ze sester vypověděla, že o personálních problémech sester s jednatelkou několikrát mluvila.

Situaci v nymburské nemocnici zkoumala i zdravotní komise jmenovaná pro tento případ. Soudní znalec Rudolf Chlup označil nemocnici v nadsázce za slzavé údolí. „Vývoj tohoto případu by měl být předmětem seminářů a výuky mediků. Sešlo se zde všechno nejhorší, chybí snad už jen defraudace peněz," uvedl znalec.

Podle jeho slov byl celý případ sérií pochybení a opomenutí. „Došlo zde k takzvané provozní slepotě. Jeden neviděl, co dělá druhý a spoléhal na něj. Ale ono je to těžké. Jak vést boj proti tvrzi, když na to dostanete 10 vojáků a 3 pušky," připodobnil zoufalou personální situaci na nymburské interně.

Došlo i na přímý dotaz státní zástupkyně, zda by kvůli trvajícímu ohrožení pacientů nebylo příhodné interní oddělení zavřít. Na to znalec odpověděl nepřímo, že přinejmenším zásadní restrukturalizace je v dané chvíli nutností.

Sehnat lékaře se nedaří

Jenže podle primáře Hulínského světlo na konci tunelu není vidět. „Osobně jsem obvolal všechny kolegy, nedaří se sehnat lékaře ani mého nástupce. Osobně si myslím, že žádný můj nástupce už nepřijde," řekl Hulínský.

Zoufalý stav připustila i jednatelka Havelková. „Lhůtu pro výběrové řízení jsme prodloužili do konce března. Nikdo se nepřihlásil," řekla jednatelka.

