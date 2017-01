Vzniká projekt hřiště a skateparku u Tyršovky

Nymburk - Hřiště jako součást zázemí pro hodiny tělocviku žáků Základní školy Tyršova a přilehlý skatepark mají doznat zásadních změn. Letos se projektu, příští rok by se mělo přestavovat.

Celková rekonstrukce plochy u hasičárny. Tedy přesněji, mezi sídlem hasičů a Labem. To je myšlenka, kterou chce letos projekčně připravit a příští rok stavebními pracemi uvést do života vedení radnice. „S touto myšlenkou počítá rozpočet na letošní i příští rok," řekl starosta Pavel Fojtík.

V agendě má tento projekt 2. místostarosta architekt Jan Ritter. „Jedná o to místa, kde jsou hřiště, nikoliv o ten ovál. To místo má velký potenciál a z několika důvodů nyní vypadá neutěšeně. V současné době je část hřiště oplocena a podle značky by tam člověk měl jít za plotem, což si řada lidí stejně zkracuje diagonálou přes hřiště. Druhou částí je skatepark, který neláká kolemjdoucí k jakémukoliv zastavení. Ve srovnání s Poděbrady, kde je skatepark také u cyklostezky u Labe, v jejich případě je v daleko přívětivější podobě a lidé se tam i zastavují a dívají se ty, kdo hřiště využívají," řekl Ritter.

I z této konfrontace pak vzešla myšlenka, jak místo zkultivovat. Uvažovalo se i o přesunutí herních prvků do jiných prostor, nakonec však zvítězila myšlenka, že skatepark byť v jiné podobě na tomto místě zůstane.

Došlo i na schůzky s tvůrci skateparků v jiných městech a i z těch se vytvořila základní myšlenka budoucího uspořádání nymburské lokality.

Celkový projekt by podle místostarosty měl vyjít na 3 až 5 milionů korun. Samotný skatepark podle jeho slov za méně než 2 miliony korun pořídit nelze. „Je to místo, které by zase mělo Nymburk trochu pozvednout," uvedl Ritter.

Samotné herní prvky skateparku jsou podle místostarosty totálně za svým zenitem a výměnu nutně potřebují. Nové řešení by nemělo obsahovat stávající plot, kterým je část hřiště podél cyklostezky obehnána a samotná cyklostezky by se měla rozšířit. O konkrétním uspořádání hřišť a skateparku však zatím 2. místostarosta nemluvil. „Chceme, aby tam všechno na sebe plynule navazovalo a budeme to řešit i se zástupci Základní školy Tyršova. Chceme s nimi konzultovat i to, jaký rozsah hřišť potřebují. Vše by se mohlo odehrát v rámci jednoho multifunkčního hřiště, které bude mít větší odstup od okrajů. Zvažuje se i využití kopce, který je zřejmě nějakou navážkou, mohl byt tam vzniknout i jakýsi trek pro cyklisty. Zatím se to však celé zaměřuje, chceme zadat konkrétní studii," uzavřel Ritter.

Zmíněná studie by měla být hotová během letošního roku a jak už bylo řečeno, vznik nového multifunkčního hřiště je plánován na rok 2018.