Využijte možnosti bruslení mezi svátky

Nymbursko - Meteorologové pro příští dny nepředpovídají žádné extra zimní počasí. Určitě nebude sněžit tak, aby se mohly děti vyřádit na sáňkách nebo lyžích. Proto Nymburský deník přináší přehled krytých ledových ploch

Veřejné bruslení na nymburském zimákuFoto: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Nejstarší a jediný celoročně fungující led nabízí Nymburk, bruslit se tu bude rovněž letos o Vánocích i mezi svátky. Otevřeno pro veřejnost je denně dvě hodiny, cena za vstup je 30 korun na osobu.

V Poděbradech je nový zimní stadion otevřený pro veřejnost kolem Vánoc a Silvestra téměř každý den. Ve čtvrtek 22. prosince se bruslí od 12 do 14 hodin a zaplatíte 10 korun na osobu. Další dny je poplatek 30 korun na osobu. Veřejné bruslení je do 26. prosince a od 29. prosince do 1. ledna 2017.

Bruslení pod střechou můžete vyzkoušet také v Mladé Boleslavi. Bruslení na tamním zimním stadionu trvá obvykle dvě hodiny a přijde tu dospělého na třicet korun a dítě do deseti let na dvacet korun.

Veřejnost si může zabruslit obvykle v sobotu i v neděli, o prázdninách pak bývají pro rekreační bruslaře vyhrazené časy denně. Bruslí se na velké ledové ploše, kde se odehrávají extraligové zápasy, výhodou je tu tedy komfortní vytopená hala i s šatnami a velký prostor.

Veřejné bruslení

Nymburk – zimní stadion

čt 22.12. – 12 – 14 hodin

pá 23.12. – 12 – 14 hodin

so 24.12. – po 26.12. – 10 – 12 hodin, 25.12. také 14-16

út 27.12. – so 31.12. – 12.30 – 14.15 hodin

Poděbrady – zimní stadion

čt 22.12. – 12 – 14 hodin

pá 23.12. – 12 – 14 hodin

so 24.12. – 13 – 15 hodin

ne 25.12. – 13 – 15 a 18 – 20 hodin

po 26.12. – 14 – 16 hodin

čt 29.12. – 19.30 – 20.30 h.

pá 30.12. – 11 – 13

so 31.12. – 12.30 – 14.30 h.

ne 1.1. – 10 – 12 a 14 – 16 hodin

(od pátku 23.12. do neděle 1.1. bude v provozu i půjčovna)