Vyroste supermarket na Žižkově? Zatím spekulace

Poděbrady - Nedávno jsme informovali, že je velmi pravděpodobná stavba nového obchodního centra na místě bývalého ČSAP u nového nadjezdu.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Nyní se však v Poděbradech spekuluje, zda další velký obchod nevyroste také ve čtvrti Žižkov. Podle FB stránek Město Poděbrady, které však nejsou oficiálními stránkami radnice, je možné, že supermarket vyroste v Želivského ulici. „V této lokalitě se do budoucna počítá s výstavbou několikapatrových domů. V přízemí by se mělo právě obchodní centrum nacházet. Jaké obchody by zde vznikly se ale můžeme pouze dohadovat," píše poděbradský server.