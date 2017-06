Výluky vlaků v Čelákovicích dělají problémy cestujícím

Čelákovice - Kvůli výstavbě nového železničního přejezdu na silnici mezi Čelákovicemi a Zálužím je do 23. června výluka na trati směr Brandýs nad Labem. Vlaky v této části regionu nahradily kloubové nízkopodlažní autobusy s velkou kapacitou a možností přepravy dětských kočárků. Jedou podle výlukového jízdního řádu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/David Taneček

Na této trati jezdí mnoho lidí za prací například do Neratovic, takže mají ztížené cestování. „Pracuji v Neratovicích a za normálních okolností jezdím přímým vlakem. Teď musím přestupovat v Brandýse z náhradního autobusu do vlaku a je to pro mne o mnoho delší. Už se těším, až to skončí. Navíc je velký zmatek, protože mnoho lidí vůbec neví, kde staví autobus, a už se mě mockrát někdo ptal, jak se vlastně dostane do Brandýsa," vidí problém Aleš Kudrna, který ale uznává, že kdyby lidé pořádně četli upozornění, tak se všechny informace dozví. Naopak maminka Jana Pokorná si nynější cestování autobusem pochvaluje. „Když jedu s kočárkem vlakem, je to složitější. Do autobusu je lepší přístup."

V Čelákovicích jsou navíc omezeny možnosti parkování v Masarykově ulici a v lokalitě pod nádražím. Radnice proto zajistila možnost bezplatného parkování osobních aut na zpevněné odstavné ploše u zastávky Jiřina v Křižíkově ulici u průmyslového areálu Kovohutí. Parkoviště má kapacitu 105 stání včetně čtyř vyhrazených míst pro invalidy. Odstavná plocha je monitorována městskou bezpečnostní kamerou. „S ohledem na obsazenost parkovacích stání v lokalitě pod nádražím a dopravní vytíženost lokality v blízkosti výpravní budovy v Masarykově ulici doporučujeme řidičům využívat alternativní parkovací stání v Křižíkově ulici," vyzývá čelákovická radnice.

Další omezení kolem Čelákovic čekají na cestující už od 26. června. Kvůli pokračujícím stavebním pracím na trati do Lysé nad Labem nepojedou do 11. července přes Lysou nad Labem čtyři odpolední rychlíky z Hradce Králové do Prahy.