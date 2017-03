Vyléčená káňata se vrátila do přírody

Po zimní rehabilitaci se zpět do volné přírody vrátila tři vyléčená káňata. Uzdravovala se v Záchranné stanici pro zraněné živočichy na Huslíku.

Příčiny jejich zranění byly různé. „Nejčastěji je to srážka s automobilem nebo vysílení po invazi vnitřních parazitů a nedostatku potravy," řekl vedoucí stanice Luboš Vaněk. Záchranáři věří, že při dalším pobytu v přírodě už budou mít více štěstí. To bohužel chybělo orlovi říčnímu hnízdícímu u Žehuňského rybníka. Nejedná se o první exemplář, který skončil u zvířecích záchranářů. „V některých případech se nám je i po náročné léčbě podařilo vrátit zpět do přírody. Bohužel dnes jsme vyjeli pro orla mořského do Žiželic, kde byl nalezen na poli ve velmi vážném stavu. Po prvotní prohlídce jsme pojali podezření na otravu, tuto domněnku však bude nutné ještě potvrdit. Orel krátce po převozu zemřel," konstatoval Vaněk.