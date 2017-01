Vozataj Jiří Nesvačil: Každé vítězství je cenné

Hradištko - První závod Zimního jezdeckého poháru pod hlavičkou České jezdecké federace se konal v sobotu v jezdecké hale v Hradištku'u Sadské na Nymbursku

Zúčastnilo se ho přes padesát vozatajů z české elity jezdců a několik set milovníků koňských spřežení. V nejvíce obsazené disciplíně, 19 dvojspřeží, kraloval stejně jako loni Petr Vlašic z jižní Moravy.

Celodenní mráz znepříjemňoval divákům jinak krásnou podívanou. Kdo ovšem vydržel až do odpoledních hodin, nelitoval. Po čtrnácté hodině totiž startovala královská vozatajská disciplína, tedy čtyřspřeží, které se navíc zúčastnil i ředitel závodu Jaroslav Jandl z pořádajícího semického klubu. Skončil sice na krásném čtvrtém místě, ale na zkušeného a přes čtyřicet let závodícího nestora této disciplíny, Jiřího Nesvačila staršího, neměl. Tomu se i po takových letech leskly oči dojetím, když převzal ocenění za zasloužené první místo. Po závodě promluvil o svém největším životním koníčku.

Jak dlouho jezdíte?

Od svých patnácti let, takže přes čtyřicet let.

Pro co nejvíce milujete koně? Viděla jsem, že jste každému z nich po závodě poděkoval…

Jsou stále jiní, každý závod je jiný. Jsou pro mne součástí týmu, proto jsem jim děkoval.

Co pro vás dnešní vítězství znamená? Máte jich už samozřejmě požehnaně.

Každé vítězství je cenné a je z něho velká radost.

Kolik jste věnoval času přípravě na letošní Zimní jezdecký pohár?

Já se letošního zimního seriálu zúčastňovat nebudu, nemám tolik koní. Ještě se zúčastním finále v Lysé nad Labem – a to bude všechno.

Jak často trénujete?

Trénovat se musí pořád, jinak to nejde. Trénuji prakticky pořád, kromě jednoho dne v týdnu.

Co je na tréninku s koňmi nejdůležitější?

Připravuji koně, jak mají chodit, jak mají nosit hlavu. Jde o takovou drezurní přípravu.

Čtyři koně mít pod opratěmi… To je určitě těžší než třeba jeden nebo dva.

Čtyři koně, to je úplně něco jiného. Hezčí pocit.

Byly tady v Hradištku těžké překážky?

Na to, že to byl první závod sezony, tak to byly hodně těžké obraty.

Výsledky královské disciplíny (čtyřspřeží)

1. Jiří Nesvačil st.

2. Jaroslav Juráň

3. Petr Vlašic

4. Jaroslav Jandl

5. Jiří Nesvačil ml.

6. Libor Kurka