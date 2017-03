Vodovod a kanalizace? Lidé v Byšičkách budoucí stavbě zatím moc nevěří

Byšičky - Po šestnácti letech se dočká městská část Lysé nad Labem, osada Byšičky, vodovodu a kanalizace. Dílo má stát 18 milionů korun. Město žádá ministerstvo zemědělství o dotaci, která by mohla pokrýt až 50 procent z celé částky. Jednou z podmínek je dokončení projektu do konce března a vybrání zhotovitele stavby.

Byšičky se snad už v letošním roce dočkají vodovodu a kanalizace.Foto: Deník/Milena Jínová

Lidé v Byšičkách mají do teď svoje studny a septiky. Přesto se podle starosty Karla Otavy už nemohou vodovodu a kanalizace dočkat. To potvrdila i jedna z obyvatelek osady, Ivana Koštířová: „Moc se po šestnácti letech těšíme, ale dokud se nekopne, moc tomu tady lidé zatím nevěří." Voda v osadě je prý pitná, Ivana Koštířová ji pije od malička.

„Má to být dárek k výročí 300 let od vzniku obce. Chtěli bychom to stihnout do oslav, což je 9. až 10. září," vysvětlil starosta Otava. Byšičky jsou známé jako historická obec, takže je velká šance, že se při výstavbě vodního díla může přijít na zajímavé vykopávky, které by ovšem stavbu zastavily. „V takovém případě bychom stavbu přerušili a pokračovali až po oslavách. Stavba se musí stihnout do konce tohoto roku," doplnil Otava.

Byšičky mají štěstí, že jsou městskou částí Lysé nad Labem, protože jako samostatná osada s počtem lidí do dvou tisíc obyvatel by na dotaci z ministerstva nikdy nedosáhli. Kanalizace bude napojena na městskou čistírnu odpadních vod, vodovod bude přiveden také z Lysé nad Labem.

Druhou osadou, která pod Lysou nad Labem patří a nemá dokončenou kanalizaci, jsou Dvorce. I tady Lysá nad Labem počítá s letošní investicí kolem 10 milionů.

