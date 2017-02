Vítěz: Televizní soutěž vás zbaví trémy

Nymburk - Nymburák Roman Pachman se zúčastnil známé televizní soutěže Kde domov můj? a zvítězil.

Vítěz televizní soutěže Roman PachmanFoto: Archiv R. Pachmana

Sedět doma u televize a zkoušet hrátse soutěžícími ve vědomostních soutěžích je zábavné. Ale přihlásit se tam, to už chce odvahu. Roman Pachman z Nymburka ji měl. A soutěž Kde domov můj? vyhrál.

Rád cestuje, zajímá se o přírodu a historii, proto si vybral soutěž zaměřenou na znalosti o naší vlasti. Kde domov můj? vysílá Česká televize denně před večerními zprávami.

„Už loni na jaře jsem byl na castingu, na natáčení mě pozvali po pár měsících se zajímavým upozorněním, abych si s sebou vzal dlouhé kalhoty. Točí se to totiž i půl roku předem a být v zimě na obrazovce v šortkách by nebylo vhodné," směje se Roman Pachman.

Trému sice měl, na výsledku se ale neodrazila. V soutěži postoupil do druhého kola. O vítězství pak rozhodl až dramatický rozstřel se soupeřem. Odpovídat v roli vítěze na finálové otázky už bylo radostné.

Mrzí ho hodně nějaká chyba? „Těšil jsem se na otázky z historie, a pak jsem nevěděl, která z manželek českých králů byla milenkou urozeného Jindřicha z Lipé," připomíná Roman Pachman, že šlo o Elišku Rejčku.

Teď ho láká AZ kvíz. Všem, kteří váhají s přihlášením do některé z vědomostních soutěží, vzkazuje: „Je to úžasná zkušenost, jak jinak se zbavíte trémy než tím, že to zkusíte?"