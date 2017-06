Většina firem nekuřákům žádné bonusy nenabízí

Nymbursko - Ve středu začal platit zákaz kouření v hospodách a barech, na autobusových zastávkách a dalších místech. Kouření na pracovištích zatím v Česku zákon nezatrhnul. Záleží na benevolentnosti majitelů firem a zásadách, které pro své zaměstnance stanoví.

Kouření. Ilustrační foto. Foto: ČTK/PICTURE ALLIANCE/Frank May

Zaměstnavatelé ve středních Čechách se shodují, že při přijímacím řízení nepatří k obecným zvyklostem zjišťovat, zda je uchazeč o pracovní pozici kuřák, nebo nikoli. Potvrdila to Šárka Mašková, personální manažerka firmy Magna Exteriors v Nymburce, podle které se prověřuje pouze zdravotní způsobilost uchazeče.

Stejné zkušenosti má boleslavská společnost Škoda auto. „Otázky k tématu kouření během výběrového řízení kandidátům nepokládáme," řekl mluvčí Zdeněk Štěpánek.

Ani bonusy nabízené firmami nekuřákům nejsou standardní záležitostí.

Nymburská firma Magna si ale nekuřáky hýčká a připravila v Česku ojedinělý bonusový systém, který zároveň motivuje kuřáky k omezení jejich nešvaru.

„Každého zaměstnance, který v pracovní době nekouří, odměňujeme měsíčně pěti sty korunami," řekla Šárka Mašková.

Společnost Unipetrol, která má provozy i v Kralupech nad Vltavou na Mělnicku, o zavedení určitých benefitů pro nekuřáky zatím pouze uvažuje, jak potvrdil Michal Chmiel, personální ředitel skupiny Unipetrol.

To Škoda auta nabízí pomoc při odvykání a finanční příspěvek na firemní preventivní program Odvykání kouření.

Většina zaměstnavatelů má pro kuřáky vyhrazené prostory, kde si mohou zapálit. Ovšem pouze v rámci zákonných přestávek. Některé firmy navíc umožňují takzvanou kouřovou přestávku. Tu ale zaměstnanec musí mít povolenou od nadřízeného.

„Tento čas sice evidujeme, ale pracovník si dobu napracovat nemusí," upřesnila Mašková z firmy Magna.

Michal Chmiel z Unipetrolu vysvětluje, že kouření nesmí v žádném případě ovlivnit výkon zaměstnance. Nezbytné je rovněž dodržovat bezpečnostní opatření. „Zabýváme se rafinací ropy a výrobou petrochemických produktů, proto dbáme na dodržování přísných bezpečnostních pravidel. V našich výrobních závodech platí zákaz požívání návykových látek. Kouření je povoleno pouze ve vymezených prostorách. V administrativních budovách jsou zřízeny kuřárny a v otevřeném prostoru jsou označeny takzvané kuřácké zóny. Mimo tato místa je kouření striktně zakázáno," sdělil personální ředitel skupiny Unipetrol.

Po zavedení protikuřáckého zákona to budou mít těžší například policisté.

„V souvislosti s přijetím nového protikuřáckého zákona se stávají všechny naše budovy ve Středočeském kraji nekuřáckými," upozornila policejní mluvčí Petra Potočná.

Například v Nymburce mají policisté možnosti jít si zakouřit na uzavřený dvůr, kam nemá veřejnost přístup. Potočná připomněla, že policisté v uniformách nesmí být nikdy a nikde viděni při výkonu služby při jídle, pití ani kouření.

Rozdílné postoje ke kuřákům pak mají i nemocnice. Například nymburská od středy zakázala kouření v celém areálu, a to včetně venkovních prostor. Zaměstnanci to zatím řeší tak, že se na kuřácké chvilky scházejí u vrátek u zadního vchodu. Už teď ale vědí, že to není dlouhodobé řešení.

To boleslavská nemocnice je ke kuřákům mnohem tolerantnější. Vyhrazené venkovní prostory pro kuřáky tam zůstávají i nadále beze změn.