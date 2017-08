Vesnice se brání poštovnímu projektu Partner

Nymbursko – Mezi skoro sto šedesáti provozovnami, které Česká pošta převedla v posledních dvou letech na radnice nebo podnikatele ve vesnicích, jsou od letošní zimy i Semice na Nymbursku. Už šestý měsíc sídlí v místních Potravinách Snížkovi.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Podle provozovatelky Martiny Havelkové se semický obchod stal partnerem České pošty poté, co obecní úřad neuspěl ve snaze o zachování pobočky a partnerství odmítl, protože by zatížilo obecní kasu.



Názory na úroveň poštovních služeb v obci se různí. „Lidé jsou spokojení, protože to pro ně znamená dlouhou otevírací dobu a širokou nabídku služeb,“ říká Martina Havelková, podle které se od doby, kdy převzala poštu, zvýšil počet denních přepážkových transakcí z původních pětatřiceti na dnešních dvě stě padesát. Co se týká nákladů, nabízí Česká pošta partnerům podle Havelkové stejné a únosné podmínky.



Podle zkušeností semického starosty Františka Novotného nejsou poštovní služby v režii soukromého obchodu na odpovídající úrovni. „Není tam ani intimní zóna, lidi jezdí raději do Přerova,“ říká starosta, který obecně není spokojený se službami České pošty. „Nevíme, kdy nám co doručí, například ve středu nepřišly noviny ani pošta. „Pošta je státní podnik a měla by sloužit lidem. Takhle to vypadá, že my sloužíme poště,“ míní starosta Novotný.

Česká pošta se obrátila s nabídkou partnerské verze zachování služeb i na Kněžice. Radnice chce ale bojovat za zachování pobočky. „Nemáme zájem a jiný vhodný kandidát tu není. Budeme se snažit udržet stávající provozovnu zuby nehty, vždyť to by z vesnic za chvilku zmizelo úplně všechno,“ říká místostarostka Kněžic Jana Sedláčková.



Na schůzce se zástupci České pošty o podmínkách projektu 13. září bude podle ní obec trvat na svém stanovisku.



Starostku Opočnice Janu Košvancovou čeká shodné jednání s Českou poštou o pár dnů dříve, 7. září. Ani tam se obec partnerem stát nechce. „Znamenalo by to pro nás velkou finanční zátěž. Rozpočet na to nestačí,“ vysvětluje starostka Košvancová. V Opočnici jsou dva další potenciální partneři, obchod Jednoty a blízká benzínová pumpa. „Před několika lety přesvědčovaly poštovní úřednice občany, aby si zavedli účty u České pošty, nechali si sem zasílat důchody. A teď mají senioři chodit někam na benzínku?“ zlobí se starostka.





Zkušenosti v Česku se však liší. Například na Kutnohorsku jsou čtyři pošty Partner, provozované přímo obcemi.

„Hlavním důvodem zřízení pošty Partner v naší obci bylo to, že ze strany České pošty stejně hrozilo, že k podobnému kroku dříve nebo později dojde. Česká pošta byla tehdy ochotná přenechat provozování pošty prakticky komukoli,“ vzpomíná starosta Miskovic Marek Holinka s odkazem na skutečnost, že podle podmínek projektu může partnerskou poštu provozovat buď sama obec, nebo někdo místní v rámci svého podnikání.



Zavírání poboček v obcích mluvčí České pošty Matyáš Vitík odmítá s vysvětlením, že pošta má povinnost zajistit v dané lokalitě poštovní služby.



Pošta Partner je plnohodnotnou alternativou poštovní pobočky. Rozdíl spočívá v tom, že je provozována třetí osobou, nikoli Českou poštou. Základní poskytované služby jsou shodné.