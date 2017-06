Veřejnost poprvé spatřila vzácné langury duk v ZOO

Nymbursko /FOTOGALERIE/ - Součástí oslav 20. výročí založení Zoo Chleby byla také premiéra představení vzácných opiček langur duk veřejnosti.

Zoologická zahrada připravila ve své staré i nové části opravdu bohatý program, zaměřený hlavně na děti, protože ty v areálu slavily svůj svátek. „Ke dvaceti letům jsme si nadělili, že jsme dvacátými členy Unie českých a slovenských zoologických zahrad, kam nikoho nechtěli vzít. Teď po dvaceti letech nám řekli, že jsme stejně dobří, jako je Praha, Dvůr Králové a Zlín,“ pochlubil se ředitel chlebské zoo René Franěk a nastínil, co plánují v zahradě do budoucna. „Stavíme plnohodnotné zvířecí ubikace, což je vidět na langurech. Kdyby ten pavilon byl v Berlíně, Moskvě nebo v Praze, nebude dělat ostudu. Asi za dva roky bude lvinec, letos stavíme medvědinec pro himalajské medvědy,“ přiblížil nejbližší aktivity ředitel.

Pro návštěvníky ale zřejmě největší senzací při návštěvě narozenin zoo bylo vypuštění vzácných opiček langur do venkovního výběhu. A pro pracovníky zoo to vůbec nebylo jednoduché. Opičky jsou totiž velmi plaché a navíc zvyklé na daleko vyšší teplotu vzduchu, než je u nás. „Jsou to velcí potravní specialisté, kteří jsou velmi stresoví na to, aby vyšli ven. Trvalo týden, než vyšly, ale zkusíme to. Máme na ně takovou řadící páku, laskominu, kterou mají rádi, a na tu je zkusíme dostat ven,“ řekl René Franěk těsně před pokusem s tím, že ale raději neprozradí, na co vlastně opičky nalákají, aby jim rostliny pak lidé neházeli. Opičkám chvilku trvalo, než se odvážily na denní světlo. Mezitím měli návštěvníci možnost seznámit se například s ochočenou gepardicí Mzuri, která ochotně konzumovala naporcované kuře dámám z ruky, nebo s dikobrazem Járou.

Opičky asi po půlhodině po nastražení rostlinek vylezly ven a začaly se s radostí ládovat listím. Na denním světle jsou to opravdu krasavci, na které musí být chlebská zoo opravdu hrdá.