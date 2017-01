Veřejně prospěšné práce pro obce i letos?

Záhornice - Obec využila v minulém roce 4 podpořená pracovní místa v oblasti veřejně prospěšných prací. Pro letošek se zpřísnily podmínky výběru nezaměstnaných, není vůbec jasné, zda bude moci obec přijmout na dotovaná místa pracovníky, kteří budou uklízet veřejná prostranství.

Veřejně prospěšné práce je název projektu financovanéhoz Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, jehož cílem je zaměstnávat jedince obtížně umístitelné na volném trhu práce. Jedná se především o osoby s nižší úrovní vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším věkem, popřípadě se zdravotním omezením.

Obce takto finančně podpořená pracovní místa vítají, Záhornice na Nymbursku není výjimkou.

V období od listopadu 2015 do konce října 2016 byla právě zde v rámci zmíněného projektu podpořena 4 pracovní místa částkou více než 459 tisíc korun, což je pro malou obec významná finanční pomoc.

„Tito lidé se podíleli na úklidu obce. Od jara do podzimu především sekali trávu, zjara prováděli prořezávku stromů, čistili zarostlé břehy struh, na podzim hrabali listí. Kromě toho pomohli s vyrobením plata, na které mohly být umístěny kontejnery na plasty. Také upravovali veřejné prostranství kolem hřbitova i samotný hřbitov," vypočítává starosta Záhornice Jiří Hladký.

Z jeho pohledu je tato forma podpory pro obce velmi přínosná, poněvadž úklid je nutné průběžně zajišťovat a díky pracovním místům podpořeným v rámci veřejně prospěšných prací nemusí vedení obce platit tyto lidi z obecního rozpočtu.

Vytváření pracovních míst veřejně prospěšných prací v rámci zmíněného projektu má pokračovat až do roku 2018, nicméně podle starosty Záhornice není jistě, za jakých podmínek. „Jednak se omezují finance, jednak se velmi zpřísnily podmínky výběru lidí, na něž se veřejně prospěšné práce mohou vztahovat. Dosud se jednalo o nezaměstnané, kteří byli vedení na úřadu práce déle než 5 měsíců, teď už jsou to lidé, kteří tu jsou evidování déle než 12 měsíců. To už jsou většinou lidé s určitým stupněm invalidity. Když se k tomu přičte celkový pokles nezaměstnanosti, moc lidí nezbývá. Konkrétně u nás v obci se jedná o 7- 8 žen v předdůchodovém věku a s určitým hendikepem, které těžko mohou vykonávat fyzicky namáhavou práci," říká starosta.

Jak to tedy bude letos, by se měli starostové dozvědět na schůzce, která se uskuteční na úřadu práce na přelomu zimy a jara.