Venkovní tancovačky? Jsou, ale dost jich skončilo

Nymbursko - Taneční zábavy pod širým nebem patří k létu stejně, jako třešně nebo koupání. Zejména na venkově bývaly dřív jednou z hlavních společenských událostí. V době internetu mnohé „tancovačky" zanikly, jinde se drží. Tradici udržují většinou místní spolky, hasiči, sportovci nebo myslivci.

Na Mělnicku mají tradici taneční zábavy pod širým v obci Obříství. Konají se většinou na fotbalovém hřišti TJ Sokol, dvě hlavní akce jsou Benátská noc a Pouťová zábava. Ale ani tady už to není, co bývalo. „Dnes už tolik tanečních zábav pod širým nebem není. Doba i lidé se hodně změnili," říká starostka obce Jitka Zimová.

Oblíbenou kapelou v mělnickém regionu je formace Plus neboli Plusáci, bez nichž se v posledních pětadvaceti letech obešla málokterá zdejší zábava či ples a v létě všemu vévodily právě taneční zábavy pod širým nebem.

„Když je hezké počasí, tak hrát venku je krása. Lidi si to víc užívají, jsou odvázanější," říká klávesista a zpěvák Plusáků Béďa Paleček. Podle něj se návštěvníci letních tanečních zábav pod širým nebem postupem času obměnili. Starší generace už nechodí, přicházejí především mladí. „Proto máme dnes také mladé zpěváky a jedeme dál," říká Béďa Paleček.

Letní parket s trvalým pódiem mají například v Kostelní Lhotě na Nymbursku. „Využíváme ale i další prostor, dokonce možná ještě víc, a to u rybníka na návsi nebo u rybníka Myslivečák," říká starosta Tomáš Drobný s tím, že hudbu zajišťují osvědčené zábavové kapely z regionu nebo přímo lhotské kapely. Velká taneční zábava je tu naplánována na polovinu července v souvislosti s mezinárodní soutěží Entente Florale Europe, které se obec účastní. Také v Kounicích se tančí venku o červencové pouťové zábavě, a to buď na letním parketu u hospůdky nebo na hřišti.

Jinde taneční parket není, třeba v Hrubém Jeseníku. „Taneční zábavy si pořádají spolky ve svých areálech. Sportovci na hřišti, myslivci v klubovně a hasiči na prostranství před zbrojnicí," říká starosta Miroslav Šifta.

Ve městech se tančí pod širým nebem spíš výjimečně. V Nymburce, Poděbradech nebo Lysé nad Labem se letní taneční parkety nekonají, pod hvězdami se ale tančí například v Rožďalovicích.

Na Mladoboleslavsku žije letní parket v obci Petkovy. Na první letošní taneční zábavu se nejen místní mohou těšit už 8. července. Dupanda, jak parket starší obyvatelé nazývají, byla vybudována v roce 1963 a dnes by už potřebovala rekonstrukci.

Přírodní taneční parket měli také v malé obci Kosořice. Jeho sláva je ale už minulostí. Třiatřicet let tam letní zábavu organizoval Vladimír Rejnart, který zde se svou kapelou Generace i hrával. „Byly to krásné časy. Stávalo se mi, když jsme hráli na různých místech republiky, že někdo přišel a vzpomínal, jak za mlada jezdil do Kosořic na zábavy. Dokonce mi jeden fanoušek prozradil, že tam potkal svou životní lásku, se kterou založil rodinu. Navázalo se tam mnoho přátelství a mnoho lásek. Je škoda, že je to pryč," povzdechl si Rejnart.