Poděbrady - O víkendu se uskutečnil XV. ročník Velké ceny Středočeského kraje ve střelbě ze vzduchových zbraní. Nechyběl ani sedmnáctiletý olympionik Filip Nepejchal.

Nejen Středočeši, kteří propadli kouzlu sportovní střelby, se sjeli o víkendu do Poděbrad na XV. ročník Velké ceny Středočeského kraje ve střelbě ze vzduchových zbraní. Tenisová hala se proměnila na dva dny ve střelnici, na níž se odehrávala soutěžní dramata v jednotlivých kategoriích. „Je to největší závod této kategorie v republice, účastní se ho na 250 závodníků, od dětí po dospělé. O tento sport je mezi mládeží rostoucí zájem, ve středních Čechách je 18 střeleckých klubů a mají běžně kolem 20 – 30 dětí do 15 let. Vždyť mezi Středočechy máme i olympionika! Mimořádně talentovaný Filip Nepejchal z Kolína byl jako sedmnáctiletý vloni na olympiádě v Riu," usmívá se Jan Videcký, předseda krajské organizace Českého střeleckého svazu a vedoucí střediska vrcholového sportu, který vloni jako šéftrenér státní reprezentace Filipa na olympijské hry do Ria doprovázel.