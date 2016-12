VÁNOČNÍ PŘÍBĚHY: Anděl, medvěd a slepice

Nymburk - Je tomu už mnoho, mnoho let.

V domě, kde byl strop vysoký skoro až do nebe, stál velikánský smrk. Pod ním jsme léhávali společně s bráchou, dívali se do větví a čekali na Ježíška.

Když přišel ten den, od rána jsme nervózně přešlapovali před pokojem, kde se měl strom proměnit v zářící Vánoce.

K večeru voněla rybí polévka na plotně, skromný bramborový salát a duše kapra v malé misce čekala,až ji křupneme chodidlem pro štěstí. Na stole oblečeném do háčkovaného ubrusu mrkala očkama slepovaná kolečka cukroví. Čokoláda. Vařili jsme ji ve vodní lázni a poté rozlévali do formiček a nosili na dlaždičky předsíně, aby ztuhla. Když ji maminka vyklepla na pracovní vál, sbírali jsme ulomené kousky do pusy.

„Jedeš". Usmála se.

Šustil celofán, ještě nit a jehlu, zabalit a propíchnout, očko, háček. A už se podobala kolekcím, které prodávali v obchodech.

Nastal večer. Štědrovečerní.

Zvonek.

„Ježíšek". Špitli jsme a oči přilepili na klíčovou dírku dveří, za kterými… „Je tam anděl…anděl."

To maminka ověnčená stříbrnými řetězy zdobila strom. Ve svitu svíček byla andělem.

Otevřely se dveře.

Do otevřeného okna vlétl On. Prskavky zvelebily kouzlo stromu.

Mezi skromným balíčky převázanými provázkem a ozdobenými snítkou jehličí seděl medvídek. Vzala jsem ho do náručí. „Méďa, Méďa…"a tančila s ním kolem stromu. Náhle vzplanul. „Pusť ho!" křikl táta a svátečním sakem ho uhasil.

Vůně Františků se promísila s vůní spáleného plyše.

„Dám ti dobrotu, aby tě to nebolelo „. Přinesla jsem mu na talířku bramborový sálat a rybu. Tenkrát jsem věřila, že ho uzdraví.

Jednou o Vánocích, už o mnoho let později, s námi bydlel děda. Měl holou hlavu, velké uši a pomněnkové dobrácké oči. Ústa od ucha k uchu. Říkala jsem mu Hurvínek, ale on to nevěděl. Pocházel z chalupy s doškovou střechou a nikdy, nikdy nedostal žádný dárek. Vánoce chudé, ale bohatší láskou.

A tak děda poprvé seděl u vánočního stolu, dostal dárky a po tvářích se mu koulely veliké slzy. „Dědo, co to máte?" „Nic". A sevřel dlaň a pusu roztáhl šibalsky doširoka.

Všimla jsem si, že při večeři vkládal z bezzubých úst kousky jídla do ruky. Zvedl se. Šouravým krokem vyšel na chodbu. Šla jsem potichu za ním. To už jsme bydleli v paneláku. Opřel se o zábradlí, chvíli se díval dolů a pak všechno, co měl v dlani, hodil na schodiště. Mezi patry se vznášely kousky masa, brambor, mrkve a jablíček. „Dědo?!" Otočil se ke mně a nevinně utrousil: „Slepice to sezobou."

Vrátil se ke stolu a díval se do vánočního stromu.

Mlčel.

Nejspíš odešel do mládí.

EVA HRUBÁ