Vandalové v kraji řádí. Ničí stromky i vlaky

Nymbursko - Města se téměř denně potýkají s vandalstvím. To má nejrůznější podoby od polámaných stromků, přes zničené závory u přejezdu nebo sprejerství.

Čtyři vzrostlé stromky poničili neznámí vandalové v Havlíčkově ulici v Nymburce.Foto: Deník / Krejsová Milena

Aktuálních příkladů můžeme v našich regionech najít celou řadu.

Je to jen pár dnů, co většinu obyvatel Nymburka pobouřilo poničení pěti mladých, relativně nedávno vysazených stromků v Havlíčkově ulici. Rozzlobilo to i starostu města Pavla Fojtíka. „Pokud dnes někdo řekne vandalismus, jako první mě napadne určitě tahle událost. To je nejen vandalismus, ale i neúcta k přírodě a dalším hodnotám. Ani škoda není zanedbatelná – jeden stromek stojí totiž asi 5 tisíc korun," řekl Fojtík. Podle jeho slov stojí ročně město řádění vandalů zhruba 1 milion.

V Mělníku mají zase problémy se soukromým klubem, který je v suterénu bytového domu u náměstí Míru. Lidé z okolí si stěžují na rušení nočního klidua opilecké či drogové excesy návštěvníků podniku. Ty se opakují hlavně v ranních hodinách, kdy se omladina rozchází do svých domovů. Někteří z klubu odcházejí v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek. Na ulici před klubem, která je zároveň pro auta jedinou přístupovou cestou do historického centra města, pak způsobují konfliktní situace, protože vstupují přímo do vozovky.„U vstupu do provozovny není žádný prostor pro ty, kteří chodí ven kouřit, nejsou tam popelníky ani odpadkové koše. Okolí domu také podle toho vypadá," připomněl mělnický strážník Petr Limprecht a dodal, že někteří hosté se nezdráhají ani použít veřejný prostor místo toalety. Výjimkou není ani to, že po návštěvnících zůstanou na zemi střepy z rozbitých sklenic a lahví.

Vandalové působí škody nejen radnicím, ale třeba i Českým drahám. Trochu do pozadí ustupují sprejerské aktivity. Například v Lysé nad Labem měli postříkané vagóny i několikrát týdně. Problémy měli i v sousedních Milovicích. Ubylo jich po zadržení dvojice mladých aktivních sprejerů.

„Pachatelé škodili ve více jak ve dvaceti případech. Posprejovali například zeď objektu v Milovicích, automat na vodu, kontejnery na směsné odpady, fasádu budovy sběrných surovin, panelového domu nebo plechové oplocení základní školy, "vypočítala policejní mluvčí Věra Žídková.

Sprejeři trápí i obyvatele Benátek nad Jizerou. „V poslední době se nám množily případy počmáraných zdí, ale jednalo se o mládež a celou záležitost už řešíme," uvedl starosta Jaroslav Král, kterého mnohem víc trápí vandalismus na místní cyklostezce. „Často tady dochází k ničení městského vybavení. Jsou tu mnohdy poničené koše a další věci. Na případu momentálně spolupracujeme s policií, takže se k němu nechci více vyjadřovat," řekl nazlobeně starosta.

V Mělníku zažili i jednu téměř neuvěřitelnou scénu. V Blatecké ulici u přejezdu řidič nevydržel čekání, vystoupil z auta, ulomil železniční závoru a hodil ji do trávy! „Vystoupil z vozidla, přešel k závorám a snažil se je nadzvednout. Když se mu to nepodařilo, do závor začal kopat. Byl obviněn ze tří trestných činů a v krajním případě může jít do vězení až na tři roky," dodala k tomuto konkrétnímu případu policejní mluvčí Markéta Johnová.

Podle psycholožky Renaty Nekolové motivují vandaly k jejich chování většinou nahromaděné negativní emoce jako například stres, napětí, nebo křivda. Někdy taky hledají únik z nudy, nevšední zážitek, nebo se snaží svým činem vyjádřit názor na společnost.