V řeznictví u sídliště objevili veterináři špínu a hlodavce. Prodává ale dál

Nymburk - Veterináři objevili špínu, stopy po hlodavcích i zkažené maso v řeznictví U Hlinků. Zakázali další výrobu, obchod však prodává dál.

Zděšení byli veterináři po kontrole v nymburském řeznictví U Hlinků na Zbožské ulici před sídlištěm. Po objevení špíny, stopy po hlodavcích i dalších vážných pochybeních okamžitě zakázali výrobu a porcování masa a „uvádění těchto potravin do oběhu". Řeznictví však má otevřeno i nadále a maso prodává. Dokonce slibuje zákazníkům, že do 14 dnů opět bude vyrábět i hotová jídla a polévky, pro které si řada lidí zvykla do prodejny jezdit. Jak je to možné?

Podle prodavače v řeznictví veterináři samotný prodej nezakázali. „Můžeme nadále prodávat maso přivezené odjinud," vysvětluje muž za pultem.

Podle informací ze Státní veterinární správy se to opravdu zřejmě nevylučuje. „V chladírně masných výrobků byly skladovány potraviny s prošlým datem použitelnosti, další byly oschlé, poškozené od hlodavců, deformované a znečištěné. Navíc zde byly i potraviny neznámého původu. Úřední veterinární lékaři pozastavili uvádění těchto potravin do oběhu a zároveň pozastavili výrobu masných výrobků, bourání čerstvého masa a porcování čerstvého drůbežího masa," píše se ve zprávě zveřejněné na stránkách státní veterinární zprávy.

Zákazníci nakupují dál

Části zákazníků nález veterinářů nevadí a chodí do obchodu dál. Podle nich tu vyrábějí vynikající uzeniny i hotová jídla.

Například Marie Neagová z Kostomlat má jasno. "Mají tu vynikající věci, pořád je budu chválit. Jezdím sem s kyblíčkem i pro polívku, dneska ji nemají. Jinak stojí 15 korun a když si koupím pět porcí, máme to s mužem na celý týden," říká Marie Neagová.

Zprávu veterinářů spíše bagatelizuje. „Já doma internet nemám, ale včera mi to četla sousedku, že tu našli nějakou špínu. No já myslím, že když se podívají do útrob každého řeznictví, tak všude něco najdou," krčí rameny obyvatelka Kostomlat.

Zpráva veterinářů neodradila od nákupu ani Nymburáka Pavla Procházku. „Dělají tu nejlepší špekáčky a vídeňské párky v Nymburce, málo platné," stojí si za svým Procházka.

V kontrastu k názorům zákazníků stojí další část zprávy veterinářů. Ti provedli v provozovně kontrolu minulý týden na základě anonymního oznámení. Zákazník si stěžoval na prodej potravin s prošlým datem použitelnosti. „Při kontrole bylo zjištěno, že provozovna nevyhovuje požadavkům z hlediska čistoty. Mimo to bylo zjištěno skladování tepelně opracovaných masných výrobků ve znečištěných přepravkách, umístěných přímo na podlaze společně s čerstvým drůbežím masem," zjistili veterináři.

Podle zákona hrozí provozovateli pokuta až do výše 50 milionů korun.

