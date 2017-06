V Poděbradech běželi, a tím pomohli Františkovi

Poděbrady /FOTOGALERIE/ - Není běh jako běh. Run for Help, který se konal o víkendu v Poděbradech, byl nejen zábavou a sportem pro všechny účastníky, ale zároveň pomáhal. Šestiletý František bude mít díky této iniciativě svoje rehabilitační křeslo.

Šestiletý František bude mít díky Run for Help svoje rehabilitační křeslo.Foto: Archiv Run for Help

Je velmi povzbudivé, že se na start postavil rekordní počet účastníků. „Zúčastnilo se 716 běžců, což je dosavadní rekord. Kromě nich přišla spousta diváků. Podařilo se vybrat 124 tisíc korun, které nejen že stačí na nákup zdravotní pomůcky pro Františka, ale ještě dostala rodina něco navíc," říká předseda organizačního výboru Petr Fiala.

Šestiletý František bojuje s epilepsií a velmi by mu pomohlo zdravotní křeslo. Jedná se však o bezmála sto tisíc korun, které zdravotní pojišťovna neproplácí. „Proto jsme se jménem Run for Help Poděbrady rozhodli, že peníze na rehabilitační křeslo pro Františka vybereme," říká Petr Fiala. Františkova rodina byla na akci přítomna v plné sestavě, tedy maminka, táta, František i jeho malá sestra, a mohla přímo na místě převzít šek na 124 tisíc korun. Zatím má křeslo zapůjčené od Speciální základní školy v Poděbradech, kam klouček nastoupil do přípravné třídy.

Výhodou tohoto rehabilitačního křesla je především možnost plně je upravit podle potřeb klienta. „Františkovi chvílemi klesá hlavička a povoluje i celé tělo a tohle křeslo umožňuje mnoho variant zafixování podle aktuální situace. Díky tomu si můžu dovolit na chvilku odběhnout bez strachu, že se František třeba uhodí," vysvětluje jeho maminka.

Celá Františkova rodina si atmosféru Run for Help užívala. „Bylo to moc příjemné. Měli jsme tam řadu známých, celý doprovodný program byl skvěle vybraný. Muselo to dát organizátorům spoustu práce, vážně mě to dostalo," říká dojatě Františkova maminka. Jak dál pověděla Nymburskému deníku, samotnou akcí zájem o Františka a jeho rodinu neskončil. Následně se jim ozval český lékař pracující v Anglii, který se s velkou účastí zajímal o léčbu kloučka a potvrdil, že je v nejlepších rukou. Také volal pán, který celý život bojuje s epilepsií, aby rodině vyjádřil maximální pochopení a uznání.

Připomeňme, že Run for Help je běh určený široké veřejnosti, pro všechny výkonnostní a věkové skupiny. Skládá se ze dvou závodů, rodinného běhu nebo i pochodu na přibližně 3,3 kilometru, po něm se rozjede hlavní závod na deset kilometrů. Start i cíl byl i letos před hotelem Golfi u řeky Labe, rodinný závod odstartovala senátorka Emílie Třísková, hlavní závod pak hokejista Radim Vrbata, hráč klubu Arizona Coyotes NHL. Jeho autogramiáda patřila k vrcholům doprovodného programu, neboť nejen během se baví člověk. A tak součástí akce byl bohatý doprovodný program, v němž vystoupili například zpěvačka Míša Doubravová, Drums´n´ Boys, finalisté San Remo Junior 2017, dětská hudební skupina Čiperové, Pole studio s Martinou Kučerovou nebo Aerobik Poděbrady.

Poběží se příští rok? „Uvidíme," usmívá se Petr Fiala.