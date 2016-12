V Nymburce se stále může chodit bruslit, začne se i plavat

Nymburk - Ani v období mezi svátky nemusí Nymburáci lenošit, ale mohou si jít zabruslit na zimní stadion.

Ilustrační foto.Foto: archiv

Veřejné bruslení uvítá zájemce ve středu, čtvrtek, pátek i v sobotu na Silvestra, pokaždé v čase od 12.30 do 14.15. Bruslit se bude i na Nový rok v neděli, a to mezi 14 a 16 hodinami. Od Nového roku může také veřejnost navštívit místní bazén naproti budově policejního ředitelství, který nabízí své služby každý všední den ráno od 6 do 7.30 hodin.