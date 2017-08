V Novém se loučili s prázdninami

Benátky nad Jizerou /ROZHOVOR/ – Moderování 14. ročníku Zámeckých slavností v Benátkách nad Jizerou se zhostil moderátor, komik, zpěvák a imitátor Vladimír Hron. Ten návštěvníky tradičních slavností bavil celé odpoledne svými vtípky a přidal i pár oblíbených písniček. Na Zámeckých slavnostech se podle všeho dobře bavil a nadšeně všem svým příznivcům rozdával podpisy a fotil se s nimi. Při té příležitosti zavzpomínal na svá školní léta a na to, jaké to bylo, když nastupoval do první třídy. Prozradil, jakou největší lumpárnu na škole provedl a jak vzpomíná na své školní lásky.