V Kamenném Zboží je skokan skřehotavý

Kamenné Zboží -Obec si vedla v minulém roce velmi úspěšně z hlediska dotačních žádostí. Uspěla hned třikrát, a to v případě dětského hřiště, obecní knihovny a obnovy parku a zeleně. V souvislosti s poslední akcí byl objeven vzácný skokan skřehotavý, kriticky ohrožený živočich.

Dětské hřiště s moderními herními a sportovními prvky a obecní knihovna vybavená novým, příjemným nábytkem už denně slouží obyvatelům obce. Na realizaci třetího projektu, revitalizaci parku a zeleně v obci dojde letos na jaře, nicméně finance jsou už schválené.

„Součástí tohoto posledního projektu je i vytvoření nového parčíku u nádraží. Chtěli jsme, aby svou atmosférou připomínal starý, klidný venkov, proto zde bude vysazená velká vesnická lípa a pod ní budou umístěny lavičky, aby si tu lidé mohli odpočinout a popovídat si při čekání na vlak," popisuje záměr starostka Kamenného Zboží Eva Špetlová.

Dalším místem, které se dočká v rámci tohoto projektu významné úpravy, je park v centru obce. Rostou tu velmi staré stromy a žádají si obnovu. Podle starostky se projekt nese v duchu zachování venkovského rázu reflektujícího charakteristické krajinné prvky středního Polabí. Jedná se o akci za 630 tisíc korun, obec dostane dotaci 380 tisíc korun, zbylých 250 tisíc doplatí ze svého rozpočtu.

Příprava takové projektové žádosti není, jak známo, vůbec jednoduchá. Ministerstvo životního prostředí, které finance podobným projektům přiděluje, vyžaduje řadu doprovodných šetření, například podrobnosti týkající se místní fauny. To proto, aby se například pokácením stromů nezničil biokoridor některých vzácných brouků. V Kamenném Zboží prováděl takové šetření odborný pracovník. Ten se při obhlídce parku pozorně zaposlouchal do zřetelného bre -ke -ke – ke – ke a vzápětí sdělil zástupcům obce překvapivý objev: v obci, konkrétně v rybníku Blatce, se vyskytuje rarita, skokan skřehotavý! Podle zoologa se jedná o zákonem zvláště chráněného skokana, patřícího do kategorie kriticky ohrožených živočichů.

Vzácný brouk tedy v Kamenném Zboží zaznamenán nebyl, zato skokan skřehotavý ano. Vida, co všechno pomůže projekt odhalit…