V 78 letech ujel 900 kilometrů do Hamburku

Kostelní Lhota /ROZHOVOR/ - Závodu Cyklotřicítka Hrabalovým Polabím se mezi 213 účastníky na startovní listině objevil i osmasedmdesátiletý Bohuslav Hanuš z Poděbrad. Už to, že ve svých letech zdolal více než třicetikilometrovou trať v terénu, je neuvěřitelné. Když ho pořadatel závodu Jan Havlas představil, že před nedávnem zdolal 900 kilometrů dlouhou cestu do Hamburku za osm dní, mezi cyklisty to vyvolalo obrovský potlesk. Nymburskému deníku se svěřil, jak se k takovému výsledku dopracoval.

Jak dlouho jezdíte na kole?

V podstatě od malička. Kolik kilometrů jezdíte denně?

Dokážu třeba na jeden zátah dojet z Jindřichova Hradce 145 kilometrů. Tam jedu vlakem a zpátky na kole. A jezdím pravidelně do Krkonoš přes Novou Paku. Dělal jste ještě jiné sporty, než cyklistiku?

Jezdil jsem na běžkách. To jsem měl nejraději na hřebenech, když to pořádně foukalo. Ale stále pokračuji, i když jsem si v roce 2008 na kole zlomil nohu v krčku. Mám endoprotézu a jezdím dál, i na běžkách. Kam máte dál namířeno?

Zatím chodím dál pracovat, nedávno jsem se vrátil, tak jsem toho plný. Ale mám v plánu jet povodí Vltavy od nejstudenějšího místa na Šumavě až do Mělníka. Do Hamburku to byla moje nejkrásnější cesta. Hodně jsem toho viděl.

