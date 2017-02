Upíři, jeptišky i Rumcajs s Mankou. V Opolánkách oslavili masopust

Opolánky - Poosmé v novodobé historii se v sobotu 18. února konala v Opolánkách oslava masopustu. Do rozpustilého reje se s chutí zapojilo několik desítek tradičních masek všeho věku. Za všechny lze například uvést upíry, cikánky, medvěda s medvědářem, kominíka, Rumcajse a Manku s Cipískem, jeptišky, ženicha s nevěstou a družičkami, nebo kata se sekyrou.

Vůdčí postavou či velitelem rozverného průvodu byl tzv. Laufer. Každý ho hned mohl rozpoznat díky overalu, který byl hustě pošitý pestrými odstřižky látek, dalším znakem byla špičatá čepice. Laufer celý zástup usměrňoval a snažil se udržovat zábavu. Při zahájení oslavy také oficiálně požádal pana rychtáře o povolení odpolední maškarní obchůzky a rovněž se podílel na domluvě návštěvy maškar v jednotlivých staveních.

Ke každé návštěvě potom patřilo milé přání od maškar, na oplátku jim zase patřilo pohoštění od hospodyně, hlavně masopustní koblihy, koláče a jiné zákusky. Samozřejmě, že nechyběla pálenka.

Do pochodu i do tance všem hrála kapela Polabská Blaťanka vedená Oldřichem Dandou. Zbývá dodat, že průvod se konal za velkého zájmu veřejnosti a uzavírala ho pojízdná „Masopustní šatlava," připravená pro různé hříšníky. „Snažíme se udržovat staročeské tradice, protože by bylo škoda, kdyby nám zanikaly. Hlavním motorem celé akce jsou místní hasiči, kterým ale s radostí pomáhá celá řada kamarádů a kamarádek. Chceme, aby celá naše vesnice prožila hodně veselí a legrace," uvedl s úsměvem Drahomír Adamec v postavě Laufera.

