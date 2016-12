Události roku 2016, které hýbaly regionem

Nymbursko - Co důležitého se stalo od března do července

Na Výstavišti v Lysé nad Labem jsou k vidění květiny, módní trendy, ale také císařská koruna.Foto: DENÍK/ Milena Jínová

Filmaři točí seriál Pustina

(Vyšlo 9. března). Nový dramatický seriál z produkce HBO Europe režíruje Ivan Zachariáš a původem Poděbraďačka Alice Nellis. Hlavní roli starostky Hany Sikorové v osmidílném seriálu ztvární Zuzana Stivínová, k ní se dále připojují Jaroslav Dušek, Eliška Křenková a Jan Cina. „Seriál je dramatickým příběhem rodiny, odvíjejícím se na pozadí vesnické komunity, která se v extrémní situaci ocitá na pokraji vlastního zániku," uvedli producenti. Podle mluvčí Pavly Brožkové ze společnosti HBO Europe se v Nymburce natáčí sekvence pro šestý díl seriálu. Celkem jich bude mít osm. Hlavním režisérem je jeden z celosvětově nejžádanějších reklamních režisérů současnosti, Ivan Zachariáš. Čtyři díly bude režírovat úspěšná režisérka původem z Poděbrad Alice Nellis.

První hříbě divokých koní v Milovicích

(Vyšlo 15. března). Radostné chvilky zažili odborníci sledující stádo divokých koní u Milovic. V neděli (13. 3.) se narodilo hříbě, které má hned několik prvenství. Po staletích přišlo v naší zemi na svět mládě divokého koně, které bylo u nás také počato. Není ovšem prvním mládětem milovického stáda. Hříbě narozené v říjnu v Čechách počato nebylo, klisna přijela z Velké Británie do Čech už březí. „Hříbě přišlo na svět přesně v 10:55. Klisna Fanny je porodila pod starým bezem. Matka ho po přibližně jedenácti minutách poprvé olízla. V 11:31 se hříbě postavilo poprvé na nohy," řekla etoložka Martina Komárková, která celý porod i následné hodiny přímo na místě sledovala. Situaci chvíli na to zdramatizovala samice pratura, která s bučením přiběhla na místo porodu.

Světový unikát Stříbrný šíp zachráněn

(Vyšlo 13. dubna). Je jen jeden. Stříbrný šíp. Nad světově unikátním motorovým vozem nazvaným Stříbrný šíp užasla veřejnost už v roce 1939, rok poté, co byl vyroben. Zanedlouho se zatají dech i nám, až v červnu v rámci každoroční výstavy v Ostravě bude červený nablýskaný krasavec z nymburského střediska oprav firmy DPOV představen široké veřejnosti. Byl moderní, luxusní, s originálním designem. Jen se narodil do nevhodné doby. V roce 1939 začal jezdit pro veřejnost, ale německá okupace Československa 15. března znamenala konec jeho rozjíždějící se kariéry. V průběhu války byla kvůli nedostatku nafty vozidla z protektorátních drah postupně odstavována včetně Stříbrného šípu. Ani po válce už nebyl využitý, jak by si byl zasloužil, a postupně upadal v zapomnění. Jeho rekonstrukce trvala pět let.

Replika císařské koruny v Lysé

(Vyšlo 22. dubna). Lysá ožila tisícovkami lidí, kteří se přijeli podívat na zahájení výstav Narcis, Elegance a Regiony na lyském výstavišti. Tentokrát je ovšem k vidění jedno velké netradiční lákadlo pro návštěvníky. Je jím replika císařské koruny Svaté říše římské, jíž byl korunován i Karel IV. a kterou si před osmi lety nechal Středočeský kraj vyrobit. Koruna je vystavena v rámci oslav 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. „Věřím, že si milovníci historie, jejímuž slavnému období vlády Karla IV. jsme věnovali naši expozici, přijdou na své. Ve Středočeském kraji tento významný panovník evropského formátu zanechal nesmazatelné stopy, například stavbou hradu Karlštejn nebo založením tradice českého vinařství," uvedl kromě jiného hejtman Miloš Petera.

Hrozba anonyma uzavřela radnice

(Vyšlo 11. května). Výbuch nastane ve 12.15. To v úterý po deváté ranní oznámil anonym s tím, že na některých místech republiky je uložena bomba. V našem regionu se hrozba týkala poděbradské radnice. Policisté ihned okolí radnice na Jiřího náměstí uzavřeli a začala evakuace zaměstnanců v budově. Po desáté místo opustil i starosta Ladislav Langr. Mluvčí radnice Lenka Hotovcová celkovou evakuaci potvrdila. „Dnes už radnice zůstane uzavřena do konce pracovní doby. Pro veřejnost bude otevřena ve středu od rána," řekla Nymburskému deníku Hotovcová. Policisté obcházeli sousední domy a přes zvonky upozorňovali místní obyvatele o možném nebezpečí výbuchu. Z poděbradské radnice bylo evakuováno 170 osob, nasazeno bylo 19 policistů a 2 strážníci.

Jiřická věznice má být největší

(Vyšlo 18. května). Členové Ústavně-právního výboru Senátu se na svém výjezdním zasedání podívali i do jiřické věznice. Dozvěděli se o problémech, ale také o rozšíření. Tím by se měla věznice stát největší v republice. Jiřická věznice se nachází od roku 1994 v objektu bývalých kasáren po sovětské armádě. K budovám patří zhruba 55 hektarů pozemků. Generální ředitelství Vězeňské služby společněs ministerstvem právě na nich plánuje velkou výstavbu, takže ze zhruba osmi set vězňů by se v budoucnu měl počet téměř zdvojnásobit na 1 500 vězňů, čímž by se věznice stala největší v České republice. Ředitel Marian Prokeš senátory seznámil s budoucím rozšířením zařízení a svěřil se i s problémy, které věznice musí řešit. Zařízení také slouží jako eskortní věznice na jeden den pro 500 vězňů.

Při požáru zemřelo dítě a dva dospělí

(Vyšlo 8. června). Rodinná tragédie se odehrála v Poděbradech. V paneláku v ulici Dr. Horákové došlo k požáru. Po jeho uhašení hasiči objevili tři bezvládná těla. „Slyšel jsem ránu, pak se vyvalily plameny z okna u kuchyně. Na boční okno dětského pokoje ze svého bytu nevidím, ale tam prý měl požár začít," řekl Nymburskému deníku jeden ze sousedů zhruba hodinu po obrovské tragédii. Podle dostupných informací se jednalo o rodinu, přičemž dospělým mělo být zhruba kolem 40 let. Třetí obětí má být tříleté děvče. Na místo byl přivolán soudní lékař a u všech zemřelých byla nařízena soudní pitva. Dorazil i výjezd středočeských kriminalistů. Ti mají zásadní úkol: zjistit, co přesně se v bytě stalo. Mezi místními se šířily divoké spekulace, které se později i potvrdily.

Karel Otava – nový starosta Lysé

(Vyšlo 18. června). Změny v nejvyšších postech vedení města pokračují. Po osmi měsících absence městské rady a neobsazeném postu místostarosty, kterým byl do října loňského roku Petr Eliška (Kulturně!) a odstoupil po prvním neúspěšném odvolání starosty, odhlasovali zastupitelé Lysé nad Labem odvolání Jiřího Havelky (ODS) z postu prvního muže radnice. Na jeho místo následně zvolili Karla Otavu (ČSSD), který jen pár minut před tím složil slib zastupitele. Karel Otava se stal zastupitelem poté, co se svého mandátu vzdala jeho stranická kolegyně a dlouholetá členka zastupitelstva Marcela Chloupková a on podle výsledku voleb v roce 2014 byl první na řadě jako náhradník. Ve volbách do zastupitelstva získal 423 hlasů, tedy 10,90 procenta.

Nadjezd v Lysé bude přes rok uzavřen

(Vyšlo 8. července). Město čeká v příštích dvou letech velmi složitá dopravní situace. Má totiž dojít k celkové rekonstrukci nadjezdu nad železnicí mezi ulicemi Mírová a Čsl. armády a ten bude muset být na rok a půl uzavřen. Dojde tak k oddělení městské části Litol od centra města. Přestavba nadjezdu je podle starosty města Karla Otavy nutná kvůli problémům s dilatačními spárami a ocelová konstrukce je celkově ve špatném stavu. Středočeský kraj zadal projekt stavby a v letech 2017 až 2018 by mělo dojít k celé přestavbě nadjezdu. Zahájení prací je naplánováno na březen 2017 a konec v prosinci 2018. Město je rozděleno železnicí a je tu jediný nadjezd. A pak už jen místní komunikace. Nákladní doprava bude muset být odkloněna až přes Nymburk.

Provizorní kruhový objezd

(Vyšlo 22. července). Plynulejší a bezpečnější provoz. Právě to si slibují zástupci od experimentu, na jehož zavedení se od pátku začíná pracovat a bude znamenat pro řidiče úplnou novinku. Na křižovatce ulic Boleslavská a Zbožská, tedy mezi bazénem a budovou policejního ředitelství, se staví provizorní kruhový objezd. Jeho značení by mělo být dokončeno v úterý 26. července. Kruhový objezd na zkoušku bude fungovat do konce listopadu. „Bude proveden zkušební provoz miniokružní křižovatky na dobu 5 měsíců, maximálně do 30. listopadu 2016. Po uplynutí zkušebního provozu bude provedeno vyhodnocení, na základě kterého bude miniokružní křižovatka ponechána na místě do výstavby nové okružní křižovatky, nebo bude odstraněna," konstatuje ve svém stanovisku dopravní inženýr Pavel Fiala.