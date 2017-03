Účast ve druhém pilíři? Poučení na celý život

Do druhého pilíře důchodové reformy se zapojily desetitisíce lidí. Řada z nich dodnes mluví o rozčarování. Mezi nimi i třicátník Lukáš Klein.

UDĚLALA VLÁDA SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ, KDYŽ ZRUŠILA II. PILÍŘ PENZIJNÍHO SPOŘENÍ?



Podle 61,9 procenta oslovených panelistů pocházejících ze Středočeského kraje bylo zrušení II. pilíře správným rozhodnutím. Že to nebyl dobrý nápad, si myslí 38,1 procenta. Celkem na otázku odpovědělo 97 lidí s průměrným věkem 51 let. Dotázanými byli lidé z různých oblastí a odlišných profesí. Středočeši jsou proti zbytku ČR skeptičtější

Zodpovědnost. O ní zejména přemýšlel Lukáš Klein, když se rozhodl, že se stane součástí důchodové reformy. „V mém okolí jsem byl jediný, přátelé se mi dokonce smáli," vypráví. Většina mladých byla k novince skeptická. V době, kdy se pro toto spoření Lukáš rozhodl, překročil čerstvě třicítku. I to ho přimělo přemýšlet jiným způsobem. „Začal jsem více myslet na zadní kolečka. Účast ve druhém pilíři důchodového spoření mi přišla smysluplná," dodává. Spořit na pozdější léta do penzijní společnosti tak Lukáš začal jako jeden z prvních. Poprvé peníze novým způsobem ušetřil už v roce 2013. Z vlastní hrubé mzdy tak odváděl 2 procenta, k nim dostával 3 procenta od státu. „V průběhu trvání spoření jsem byl spokojený, peníze přibývaly," vzpomíná Lukáš.

O to překvapenější byl počátkem roku 2016, kdy došlo na zrušení druhého pilíře. „Vůbec se mi rozhodnutí nelíbilo, přišel jsem tak o možnost smysluplně si spořit na důchod," vysvětluje. Stejně jako jemu se zrušení druhého pilíře nelíbí více než 38 procentům dotázaných ze Středočeského kraje.

NA PENÍZE ČEKAL MĚSÍCE

Situaci začal Lukáš řešit co nejrychleji to bylo možné. Rozhodl se naspořené peníze převést na svůj běžný účet. „Nějakou dobu jsem hledal možnosti, jak si spořit na důchod jinak, nakonec jsem to ale vzdal," vypráví. Po této zkušenosti totiž ztratil důvěru k takovým novinkám. O tom dát peníze do tzv. třetího pilíře ani neuvažoval. „Zase přijde nějaké politické rozhodnutí a všechno se změní, už to nechci riskovat," směje se. Na svoje finance si musel několik měsíců počkat. Nakonec byl rád, že se k nim dostal do konce roku 2016. Zkušenost zpětně hodnotí kladně. „Poučil jsem se, už se do žádných finančních experimentů nepustím," dodává. Vadilo mu jedno že vláda nenabídla adekvátní alternativu.

Po svém situaci vyřešila padesátnice Lenka Jášová. Peníze vložila do investičního životního pojištění v zahraničí, které po vypršení dlouhodobé smlouvy hodlá použít právě na financování stáří. „Stojí to na investicích do komodit, podílových fondů a podobně. Máme garantovaný výnos a můžeme kontrolovat zaměření investic," uvádí výhody Jášová.

Z odpovědí panelistů

Stanislav Holobrada, ředitel Oblastní nemocnice Příbram

Je to správné. To ale neznamená, že by si lidé na důchod spořit neměli. Spořit si je správné, jen by z toho neměl těžit někdo jiný.



Filip Šubr, hudebník, Mladá Boleslav

Ne. Náš problém je v tom, že ať udělá kdokoliv u moci cokoliv, má jistotu, že to opozice za 4 roky zruší. Takže si vlastně jen Nečas a pár stovek jeho nejbližších vybrali zpět své vklady a jede se dál.



Miroslav Brožek, fotbalový trenér, Vlašim

Souhlasím. Zrušením vláda ukázala, že v budoucnu nebude důchodce podporovat a že je třeba, aby každý své stáří řešil v produktivním věku.