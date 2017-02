U nebezpečné křižovatky zastaví řidiče nová značka

Placení za parkování nebo jízdu městskou hromadnou dopravou prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu je v mnoha městech ještě hudbou budoucnosti. Ve velkých aglomeracích už přitom takzvané smart city technologie s úspěchem fungují. Dostat by se ale brzy měly i do měst na Mělnicku, Mladoboleslavsku a Nymbursku, která uvažují zejména o využití chytrých řešení v oblasti dopravy. A to především při parkování.