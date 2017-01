Trvalé kruhové objezdy u nemocnice budou

Nymburk - Jak se osvědčil provizorní kruhový objezd? Dojde skutečně na výstavbu trvalých kruhových objezdů na křižovatkách kolem vjezdu do nemocnice?

Kruhový objezd u bazénu.Foto: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

„Objektivní data například o plynulosti provozu po dobu fungování provizorního kruhového objezdu nikdo nesbíral. Nicméně s výstavbou trvalého kruhového objezdu se počítá. Stejně tak jako s druhým kruhovým objezdem na křížení Boleslavské a Velkých Valů. Je to jeden spojený projekt."

To jsou slova dopravního inženýra Pavla Fialy. Zjišťovali jsme, jak se osvědčilo fungování provizorního kruhového objezdu, které mělo být vyhodnoceno po Novém roce. „Z mého subjektivního pohledu byl provoz o něco pomalejší, častěji se tvořily kolony. To je ovšem dáno také velikostí provizorního objezdu. Ten trvalý bude samozřejmě větší," uvedl Fiala.

O tom, kdy k výstavbě nových a trvalých kruhových objezdů na páteřní silnici Nymburka dojde, nechce spekulovat. „Musí se vypořádat situace s majiteli pozemků a dokončit územní řízení. Pak už by vydání stavebního povolení mělo být jen technickou záležitostí. Vzhledem k uzavírce, která v místě při stavebních pracích bude muset být, by z mého pohledu bylo ideální období výstavby čas letních prázdnin," doplnil dopravní inženýr.

Oba kruhové objezdy by měly být vystavěny v rámci jedné akce, ovšem postupně.

To, že investor, kterým je v daném případě krajský úřad, počítá s výstavbou kruhových objezdů v letošním roce, ještě před koncem roku potvrdila mluvčí kraje Michaela Drobná. „Kraj projekčně připravuje tuto investiční akci pro rok 2017," potvrdila tehdy Drobná.

Podle Fialy došlo za dobu fungování provizoria k jedné nehodě přímo na kruhovém objezdu a k jedné hned za ním směrem z města. „Řidič auta jel směrem na Mladou Boleslav a při vyjíždění zapnul blinkr směrem vpravo, aby tak oznámil vyjetí z kruhového objezdu. Blinkr však zůstal v provozu a zmátl tak řidiče vyjíždějícího z ulice Bedřicha Smetany. Řidič vyjíždějící z vedlejší silnice se domníval, že muž bude zahýbat, ten však nechal blinkr zapnutý omylem a došlo ke střetu. „V současné situaci řidič jedoucí od náměstí a pokračující směrem na Boleslav jede prakticky rovně. U trvalého kruhového objezdu to bude díky stavebním úpravám jinak," konstatoval Fiala.

Akci, tedy stavbu trvalých kruhových objezdů, bude financovat kraj. Ovšem nikoliv z evropských dotací. „Financování tak bude pravděpodobně probíhat buď z příspěvkových programů Státního fondu dopravní infrastruktury, nebo z vlastních zdrojů. Rozhodnutí o započetí investiční akce rozhodují samosprávné orgány kraje. V tomto případě Rada kraje," doplnila mluvčí krajského úřadu.

Diskuzi vyvolal také návrh, že kruhový objezd na křížení Velkých Valů a Boleslavské, tedy před Hudebním klubem Mlejn, bude mít čtyři ramena. Včetně nyní zaslepeného do ulice podél nemocnice. „Je to krok směrem do budoucna. Při stavbě kruhového objezdu chceme tento čtvrtý výjezd připravit, případně jím později umožnit výjezd vozidel parkujících v této ulici směrem na Boleslavskou. Určitě však neplánujeme okamžité zprůjezdnění této ulice," řekl starosta Pavel Fojtík.

Druhý místostarosta Jan Ritter by však ve zprůjezdnění této ulice neviděl velký problém. „Osobně bych se tomu nebránil, jiní úředníci z radnice jsou však přesvědčeni, že to není dobré a něco takového v tuto chvíli odmítají. Takže čtvrtý výjezd z kruhového objezdu bude připraven na využití do budoucna," uvedl Ritter.