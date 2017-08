Senior Park v Sokolči nabízí příjemné bydlení

Sokoleč /FOTOGALERIE/ - Žádný schod, žádný výtah, samostatný byt s kuchyňkou, z něhož se vychází do zahradního atria s posezením, zachování vlastního způsobu života, pocit bezpečí. Zároveň pomoc s nákupy a dopravou k lékaři, každodenní podpora, společenské aktivity, rodinná atmosféra, takže pocit osamělosti nehrozí… Sen každého seniora? Pro 45 obyvatel Senior Parku v Sokolči je to skutečnost.

Odpoledne tráví v altánku u kávy dvě dámy, jedna z nich začíná vyprávět. „Už jsme s manželem nezvládali bydlení v našem domě, starat se o topení a vůbec. Tady máme všechno, já pěstuju kytičky za oknem, manžel špatně chodí, ale tuhle k jezírku s rybičkami dojde, prý je chodí počítat,“ směje se Jaroslava Haláčková. Ona i její kolegyně Jarka Štětkářová se shodují v tom, že tady se musí líbit každému. Na osamělost, nudu nebo strach tu není prostě místo.



Přízemní areál čtvercového půdorysu se zahradním atriem uprostřed vznikl před osmi lety na kraji obce na pozemku u lesa. Postavil ho Jaroslav Plesník poté, co neúspěšně hledal bydlení pro své rodiče, kterým s přibývajícími roky a zdravotními obtížemi byt v paneláku už nevyhovoval.



„Navštívil jsem hodně domovů důchodců, ale vůbec se mi prostředí a atmosféra nelíbily. Jsem stavař a tak jsem si sedl a začal kreslit,“ přibližuje začátek projektu Plesník.

Senior Park v Sokolči má 22 bytů v rámci areálu a dalších 11 v řadové zástavbě, které mají vlastní zahrádku. Všechny byty mají jednoho nebo dva obyvatele, to v případě manželských párů. Kdo má domácího mazlíčka, může se nastěhovat s ním, stejně jako se svým vybavením. Bydlení zde je finančně dostupné. Měsíční náklady za užívání bytu manželským párem, včetně služeb a záloh na energie, se pohybují kolem 13 tisíc korun.



O spokojenost a pohodlí obyvatel se starají tři zaměstnanci, vedoucí, hospodyně a domovník. Ti jsou s obyvateli v celodenním kontaktu, starají se o areál a organizují spoustu volnočasových aktivit. Tím nejdůležitějším, co však zaměstnanci klientům poskytují, je stálý úsměv a ochota kdykoli si třeba jen popovídat.

O tom, že jsou tu lidé spokojení, svědčí množství historek, které mají jedno společné – po přestěhování se do Senior Parku nemají najednou senioři čas. Dcera se nemůže dovolat mamince, protože ta je právě na besedě, vnučka při návštěvě čeká hodinu na babičku, která se zapomněla na právě probíhající oslavě… Bydlení v Senior Parku přináší zároveň nesmírnou pomoc rodinám, které se nemusí o své příbuzné obávat, když jsou v práci.



Senior Park rovněž spolupracuje s obcí. Když se tu pořádá nějaká akce, lidé ze vsi se jí můžou zúčastnit. Také sem přicházejí školáci s vystoupením, nebo přijdou obyvatele pozdravit účastníci třeba jízdy králů. „Jsme moc rádi, že v obci je Senior Park, je to oboustranný přínos,“ potvrzuje starosta Marián Sipajda.



První Senior Park vznikl před deseti lety v Luštěnicích na Boleslavsku, dnes jich je se Sokolčí po celé republice šest a začíná se stavět sedmý. Jaroslav Plesník by do dvou let, které mu zbývají do důchodu, rád stihl desítku. Ale jeho plány jdou ještě dál. „Teď jsme koupili dům ve Španělsku a moc bychom chtěli, aby tam důchodci, třeba i s rodinami, vnoučaty, začali v zimě a na jaře jezdit, “ prozrazuje Jaroslav Plesník. Cenově to podle něj bude zcela dostupné.