Tábory hlásí: Máme plno!

Marie Lebdušková, Nymburk Já jsem na táboře bohužel nikdy nebyla, a to ze zdravotních důvodů. Ale vždycky mě to strašně mrzelo a když se blížily prázdniny, tak jsem kamarádům, kteří na tábory jezdili, moc záviděla. Prázdniny jsem jako malá trávila doma s rodiči, chodili jsme se koupat, podnikali výlety, a jezdilo se na dovolenou, třeba do přírody pod stan, jen jsem to nezažila s vrstevníky.