Studenti hovořili o svých depresích i homosexualitě

Nymburk - Téma letošního Krajského kola Psychologické olympiády, které se tradičně koná na nymburské zdrávce, bylo široké: Když člověk potká člověka. Ale jak se ukázalo, pro studenty bylo velmi přitažlivé a provokující. Soutěžní práce, které studenti museli veřejně prezentovat, byly jejich niternými osobními výpověďmi o vztazích k jiným lidem i k sobě, dotýkaly se problémů různých skupin lidí, třeba homosexuálů, zabývaly se i úlohou moderních technologií v mezilidské komunikaci.

Překvapující byla mimořádná otevřenost mladých lidí, kteří doslova nesli svoji kůži na trh. Většina soutěžních prací vycházela z osobních, často velmi trpkých zkušeností. „Mě osobně nejvíc zaujaly práce dvou studentek, v nichž se velmi emotivně vyznávají ze svého vztahu ke svým prarodičům. Například jedna z dívek si teprve až se smrtí milovaného dědečka uvědomila, co pro ni znamenal, i krutou definitivnost konce lidského života. Hovořit o tom před jinými lidmi je nesmírně těžké, přesto do toho dívky šly. Velmi se mě to dotklo," říká vyučující psychologie a hlavní organizátorka Lenka Matějčíková z nymburské Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy Nymburk.

Taťána Lukešová, vyučující psychologii na Střední zdravotnické škole v Mělníku, doprovázela dvě studentky, které také zpracovaly zadání originálním způsobem: nikoli potkání jiného člověka, ale potkání sebe sama ve složité osobní situaci. Mělnická studentka Nikola Svobodová nakonec ve velké konkurenci zvítězila. „Přijela jsem s osobním příběhem své nemoci, kterou je deprese, a použila jsem ji jako výkřik do společnosti, aby takového člověka nebrala jako méněcenného, aby psychické problémy nebyly společenským tabu," vysvětluje Nikola.

Podobně odvážně nechala nahlédnout do svého nitra další mělnická studentka Markéta Šandová, která zpracovala svoji osobní hořkou zkušenost s úzkostnými stavy. S pomocí odborníků je překonávala tři roky a během té doby zažila i nechápavé, a leckdy i ponižující reakce svého okolí.

K překvapivým vystoupením nepochybně patřil coming out studenta zdravotnické školy v Kolíně, který otevřeně hovořil o potkávání se s lidmi z pohledu člověka, který má menšinovou sexuální orientaci.

Krajského kola Psychologické olympiády se účastní autoři vítězných prací školních kol zdravotnických škol ze středních Čech. Letos byly kromě Nymburka zastoupeny Mělník, Kolín a Kladno. Na celostátním kole, které proběhne 5.- 6. dubna ve Vsetíně, bude Středočeský kraj reprezentovat vítězka krajského kola Nikola Svobodová z Mělníka.

