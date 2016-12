Student hotelovky získal třetí místo

Poděbrady - Pavel Carhoun, student poděbradské hotelové školy, získal za svačinu, kterou vytvořil v soutěži, třetí místo

tudent poděbradské hotelové školy Pavel Carhoun má na svém kontě krásný výsledek. V gastrosoutěži Svačina roku získal krásné třetí místo.

Do soutěže se přihlásilo celkem 37 škol ze všech krajů České republiky a do pražského finále postoupilo 15 kuchařů a kuchařek. Studenti měli za úkol vytvořit co nejoriginálnější svačinu za použití tuňáka od známé firmy na trhu.

Pavel Carhoun z Poděbrad vybojoval třetí místo s receptem, ve kterém použil tuňáka a kuskus. Za něj si odnesl 3 tisíce korun.

Nejlepší tři soutěžící ocenila odborná porota v čele s Mistrem kuchařem Vladimírem Pickou, členy odborné poroty byli také šéfkuchař Jiří Král a provozovatel zájezdního hostince Martin Slezák. Finálovým kláním provázela herečka, moderátorka a kuchařka Markéta Hrubešová.

Školy, jejichž studenti získali jednu z cen, obdržely tuňákové výrobky ve stejné hodnotě. Všichni finalisté včetně pedagogického doprovodu si odnesli balíček produktů.

„Těší nás, že je o soutěž každým rokem větší zájem. Letos jsme měli rekordní počet 37 registrovaných škol téměř ze všech krajů České republiky. Snažíme se soutěžícím a školám připravit co nejlepší podmínky a ocenit také pedagogy, kteří studentům se soutěží pomáhají," zhodnotil soutěž předseda poroty pořadatele Pavel Kmínek.

Pavlův recept

Suroviny: (4 porce): 210 g tuňáka v olivovém oleji, 1 hrníček kuskusu, 120 g cibule, 2 stroužky česneku, 350 g mražené zeleniny, 100 g taveného sýru, 1 lžíce másla, 200 ml zeleninového vývaru, sůl a libečekPostup: Na pánvi scedíme olej z tuňáka, na kterém orestujeme cibuli a česnek. Následně nasypeme kuskus a nasekaný libeček, který se směsí promícháme. Poté mraženou zeleninu zalijeme vodou, osolíme a vaříme doměkka a přecedíme. Jakmile máme zeleninu scezenou, připravíme si vývar, do kterého přidáme tavený sýr a promícháme. Touto teplou směsí zalijeme kuskus, do kterého jsme předem přidali tuňáka a polovinu zeleniny. S druhou polovinou zeleniny kuskusový salát dozdobíme.