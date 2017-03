Střední Čechy - Středočeský kraj nebude kupovat zámek v Přerově nad Labem na Nymbursku. Památku, která patří Českému rozhlasu, chtělo hejtmanství za vlády ČSSD a KSČM propojit s nedalekým skanzenem. Nová krajská koalice ANO, STAN, ODS a tří nezařazených zastupitelů sice záměr získat zámek nezrušila, ale památku rozhodně nechce kupovat. Ve středu to řekl hejtmančin náměstek pro kulturu Daniel Marek (Nezávislí Středočeši).

Renesanční zámek v Přerově nad Labem.Foto: ČTK/ Vít Šimánek

„Rada rozhodla tak, že zámek v letošním roce kupovat nebudeme. To znamená, že žádné peníze do rozpočtu přidávat nebudeme," uvedl. Stejné stanovisko bude podle něj vedení kraje zastávat i v dalších letech. „Pokud by se Český rozhlas rozhodl, že by nám nebo obci Přerov zámek předal za korunu, abychom se o něj starali, tak by to byla ještě věc k diskusi," řekl Marek.

Opozice kritizuje rozhodnutí rady

Žádné takové zprávy ale nemá. Zámek by podle Marka potřeboval investici 85 milionů korun, což je poměrně velká částka. Na opravy tohoto typu památek už navíc není možné čerpat peníze z Evropské unie.

Opozice rozhodnutí krajské rady kritizuje. Podle zastupitele za ČSSD Karla Filipa nelze věc posuzovat jen ekonomicky. Poukázal na to, že oblasti jako kultura, sport nebo zdravotnictví jsou zpravidla ztrátové. „Pokud se památka dostane nějakému soukromému vlastníkovi, není zaručeno, že o ni bude pečovat. Příležitost získat tuto památku se už v budoucnu nemusí opakovat," upozornil Filip.

Nabídka Středočeského kraje byla 22 milionů

Marek podotkl, že v kraji jsou i další památky vlastněných soukromníky, které jsou na prodej. „Role kraje určitě není nakupovat zámky, ale spíš pečovat o ty stávající památky," řekl.

Kraj se o přerovský zámek v minulosti už ucházel. Soutěž na prodej ale byla zrušena. Rada Českého rozhlasu neschválila prodej zámku pražskému podnikateli Janu Hnilicovi.

Radní nechtěli, aby při rozhodování hrála roli jen cena. Zatímco nabídková cena byla 21,8 milionu korun, Hnilica nabídl 33 milionů. Nabídka Středočeského kraje byla 22 milionů korun.

Zámek vznikl na místě gotické vodní tvrze a sloužil jako správní sídlo břevnovského kláštera. V 60. letech 16. století byl přestavěn do renesanční podoby.