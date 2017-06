Strážníky čeká stěhování do bývalého sídla radnice

Nymburk - Záměr přestěhovat sídlo nymburských městských strážníků do bývalého sídla radnice je ve fázi příprav projektu.

Do budovy bývalé radnice (na snímku) se po jejích úpravách přestěhují nymburští strážníci. Působit by v ní měli už příští rok.Foto: Deník / Jilemnický Miroslav

Podle místostarosty města Jana Rittera je v budově nezbytná řada úprav, například výměna oken a zásadní zásahy do interiéru. „Zatím to není hezký pohled," řekl po prohlídce prostor Ritter, kterýje profesí architektem.

Projekční přípravy by měly být hotové v červnu. Pak začnou stavební práce. „Chtěli bychom mít hotovo do konce roku. Pak by se tam mohli strážníci stěhovat, což bude vzhledem k přenosu složité techniky velmi náročné," připomněl starosta Pavel Fojtík, podle kterého by strážníci měli v novém místě působit v příštím roce.

Příčinou stěhování jsou nevyhovující a stísněné prostory v současné radnici. Strážníci ovšem od začátku vidí v možném stěhování nejen výhody v podobě rozšířených prostor, ale také nevýhody. Nelíbí se jim například, že budou mít zázemí dále od centra města.

Vedoucí strážníků Simona Lazarová měla také obavy z prostředí v někdejší radnici. „Už dříve jsme tam sloužili a víme, jak to tam vypadá, třeba skříňky jsme měli ve sklepě. Vybavení současných prostor je mnohem modernější," řekla po zveřejnění nápadu se stěhováním Lazarová.

Výtkám by měla zabránit důkladná rekonstrukce. „Chceme strážníkům samozřejmě zajistit kvalitní podmínky pro výkon jejich práce," potvrdil starosta.

V Nymburce slouží v současné době třináct strážníků. Jejich počet by se měl v dohledné době rozšířit o tři. To se však bude dít postupně a až po přestěhování do větších prostor.

Záleží také na zájmu potenciálních uchazečů. „Určitě cítíme konkurenci ve větších městech, kde nabízejí vyšší náborové příplatky," vysvětlila Simona Lazarová.