Strážníci mají své okrsky. Potřebují ale posílit počet

Nymburk - Strážníci znající dokonale svůj rajón a jeho obyvatele. Model známý především z dob první republiky inspiroval vedení Nymburka k současným krokům. Město bylo rozděleno na šest okrsků, přičemž každý okrsek má svého strážníka a jeho zástupce. Byl také pro každý rajón zřízen speciální mail, na kterém mohou jeho obyvatelé oslovovat „svého" strážníka s aktuálními problémy v místě svého bydliště a okolí.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Lukáš Kaboň

Nový model funguje od začátku března. Podle vedoucího strážníka Simony Lazarové však nové rozdělení města neznamená zase až tak zásadní změnu v systému práce městské policie. "Strážníci samozřejmě v době své služby slouží po celém městě. Pokud vidí nějaký problém týkající se například dopravního značení, řeší ho v celém Nymburce. Nemají na starosti pouze svůj okrsek. To by se do budoucna musel navýšit počet strážníků, aby to začalo fungovat vyloženě na systému strážníků fungujících jen ve "svém" okrsku," vysvětluje Lazarová.

Čtěte také: O městské byty je velký zájem, šance je ale malá

Se zavedením šesti okrsků vzniklo také šest nových mailových adres, na které obyvatelé jednotlivých lokalit mohou napsat problémy ve svém bydlišti a jeho okolí. Příklad: Okrsek číslo 1 tvoří historické centrum města a okolí železniční stanice Nymburk - město. Na starosti jej má strážník Zdeněk Jílek, jeho zástupcem je Martin Rajl. Mailová adresa pro tento okrsek zní okrsek01@meu-nbk.cz. Na stejném principu existují i maily dalších pěti okrsků. "Zatím se po týdnu fungování na jednom z těchto mailů objevila připomínka týkající se možnosti zvýšení kontroly v Nádražní ulici, kde dochází k častému poškození odpadkových košů," řekla Lazarová.

Vedení města si od nového systému okrsků slibuje zvýšení pocitu bezpečí ve městě. „Doufáme, že tato změna zvýší pocit bezpečí občanů města, kteří budou znát svého strážníka a mohou se na něho obracet s podněty z oblasti bezpečnosti, dopravy i veřejného pořádku. Občané budou moci se strážníkem komunikovat nejen osobně v lokalitě, ale i prostřednictvím speciálních e-mailů zřízených pro tyto účely," konstatoval starosta Pavel Fojtík.

Čtěte také: Zloděj si odvezl z městského lesa 15 borovic

(Pro zvětšení klikněte)