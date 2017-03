Stávka? Řidiči zatím mlčí

Celorepubliková stávka řidičů autobusů veřejné dopravy, kterou oznámil Odborový svaz dopravy (OSD), by se cestujících na Mělnicku, Mladoboleslavsku a Nymbursku dotknout neměla. Na lepší platy řidičů ve středních Čechách, které museli provozovatelé autobusové dopravy na základě zákona zvýšit už od začátku letošního roku, totiž kraj schválil 124 milionů korun.

Ilustrační foto.

Čtyřiadvacet dopravních společností, s nimiž má hejtmanství uzavřené smlouvy, teď musí středočeským radním zaslat březnové mzdové výměry nebo kolektivní smlouvy, z nichž bude jasně patrné, že skutečně došlo ke zvýšení platů řidičů. Teprve poté pošle kraj firmám, provozujícím autobusovou dopravu na základě dodatků stávajících smluv, slíbené peníze.

Ředitel ČSAD Střední Čechy Štěpán Ševčík potvrdil, že dodatky by měly být podepsány už v dubnu. „Zmíněné prostředky na mzdy řidičů však představují pouze polovinu skutečně vynaložených mzdových nákladů," upozornil šéf firmy, která má zázemí v Mělníku, a připomněl, že kdyby zároveň došlo ke zdržení plateb od objednavatelů autobusové dopravy, dopravci by se mohli dostat do hodně složité ekonomické situace.

Přestože dopravci zatím své peníze nedostali, podle středočeského radního pro dopravu Františka Petrtýla by stávka nebyla fér vůči cestujícím ani krajům, které už vyšší platy řidičům zajistily. „Předpokládáme, že středočeští dopravci vyjádří solidaritu se svými kolegy z ostatních krajů. Ovšem pouze symbolicky," poznamenal.

Na začátku minulého týdne předseda Odborové organizace ČSAD Střední Čechy Karel Vostruha naznačil, že i když už jsou peníze skoro na cestě, hrozba stávky ještě nemusí být zažehnána. „Pokud ale Středočeský kraj peníze dopravcům rychle doplatí, neměl by být perzekvován jako ostatní kraje, které nařízení vlády neplní," uvedl odborář.

S tím, že by autobusy ve dni plánované stávky nevyjely, dopravci nepočítají. Patří mezi ně i společnost Arriva Střední Čechy, která je dominantním dopravcem na Mladoboleslavsku. K mluvčímu firmy Janu Holubovi se zatím nedoneslo, že by se řidiči chtěli ke stávce připojit. „Nemáme zprávy ani o žádné jiné formě protestu, jako bylo před lety například oblékání reflexních vest. Ostatně i tehdy šlo pouze o pár lidí," poznamenal Jan Holub a doplnil, že společnost vyplácí řidičům od začátku letošního ledna o dvacet až třicet procent vyšší mzdy než loni. „Ve výsledku si naši řidiči přijdou na více, než je zákonem stanovená norma. Pokud máte takzvaně za plotem takového souseda, jakým je Škoda Auto, musíte zaměstnance motivovat. Platí, že právě Mladoboleslavsko a Praha jsou lokality, kde lidé vydělávají nejvíce. To musíme respektovat," vysvětlil.

Žádné zprávy o zapojení zaměstnanců do stávky nemá ani ČSAD Střední Čechy, kde podle ředitele Štěpána Ševčíka řidiči pobírají mzdy ve výši 32 až 33 tisíc korun.

Vyšší platy už mají i řidiči Okresní automobilové dopravy v Kolíně, která provozuje autobusovou veřejnou dopravu na Nymbursku. Podle ředitele firmy Martina Pípala dostali řidiči přidáno podle dohody na 98,10 koruny za hodinu. „Mluvil jsem se zástupci místní odborové organizace a jsme dohodnuti, že k případné stávce se u nás nepřipojí," řekl Martin Pípal.

Zvýšení mezd potvrdil i řidič Václav z Nymburska, kterému se však nelíbí, kolik hodin musí strávit v práci, aby na vyšší plat dosáhl. „Pracujeme zhruba tři sta hodin měsíčně, abychom si ty peníze vydělali," připomněl s úvahou, že by se do případné stávky nejspíš zapojil. „Kolegové v Ústí nad Labem dostali přidáno jen málo, musíme táhnout za jeden provaz," vysvětlil.

Jeho šéf Martin Pípal souhlasí, že řidiči tráví v práci velké množství času. „Částečně je to dané čekáním, ale samozřejmě jde o hodně hodin. Je ovšem problém v celém Česku, že řidičů je nedostatek. I my hledáme další," poznamenal s tím, že firma nováčkům nabízí pracovní smlouvy na dobu neurčitou a řadu benefitů.

Zajímavé podmínky a výhody má pro své zaměstnance také firma ČSAD Střední Čechy, která by podle ředitele Štěpána Ševčíka pro další rozvoj ráda zaměstnala deset až patnáct nových řidičů.

Ve středních Čechách zajišťují v současné době veřejnou autobusovou dopravu více než dva tisíce řidičů.

Zásadní potíže s nízkými mzdami v Česku stále přetrvávají v Ústeckém, Jihomoravském a Pardubickém kraji.

Proč chtějí dopravní odbory stávkovat?

Odborový svaz dopravy dlouho řešil nízké platy řidičů autobusů veřejné dopravy. Výsledkem bylo nařízení vlády garantující vyšší mzdy, platné od letošního ledna. Dopravci poslechli, kraje jim však zatím neposlaly ani korunu. Proto odboráři oznámili stávku, zatím bez stanoveného data. Střední Čechy patří mezi kraje, kde hejtmanství s penězi na vyšší platy řidičů počítá. V letošním rozpočtu, schváleném zastupiteli na sklonku loňského roku, čeká 124 milionů korun. Ty by měly stačit na zvýšení nejnižší mzdy řidičů ze 71,60 koruny na 98,10 koruny za hodinu a navýšit i odměny za čekání mezi spoji. Administrativní cesta peněz k dopravcům a dále k řidičům je ale zdlouhavá.