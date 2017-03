Stavba cyklostezek je drahá, přesto přibývají

Nymbursko - Na Mělnicku a Nymbursku jsou nejhezčí cyklostezky v celém kraji.

Nejkrásnějším místem pro výlety na kole je bezesporu Labská cyklostezka, která vede už od pramene řeky Labe, přes Nymburk, Starou Boleslav a Mělník až do Hřenska.

V současné době na celé trase vybudováno 140 kilometrů stezek.

Metr čtvereční Labské cyklostezky, která musí unést těžkou techniku Povodí Labe, stojí tisíc korun. Při třímetrové šířce tedy představuje jeden kilometr tři miliony korun. Přičteme-li obrubníky a další úpravy, případné osvětlení, dostaneme se k reálné částce 5 až 6 milionů korun.

Nový úsek Labské cyklostezky, který bude dlouhý přes dva kilometry, má stát zhruba dvacet milionů a spojí Kly s Mělníkem.

Stavět ji bude Středočeský kraj. Práce na trase dlouhé přes dva kilometry mají podle mluvčího krajského úřadu Pavla Lochaře začít během letošního července a potrvají do konce roku.

Stezka, která začne ve středu Kel a podél Labe povede až k mělnickému Hadíku, bude mít asfaltový povrch a v její části poblíž Kel vznikne i odpočinkové místo.

„Bude ho tvořit jednoduchý dřevěný přístřešek s lavicemi, stojany na jízdní kola, odpadkový koš a informační tabule," popsal Pavel Lochař místo k odpočinku na nové trase, za kterou kraj zaplatí zhruba dvacet milionů korun. Z toho devadesát procent výdajů pokryje dotace.

Vedle další části Labské cyklostezky z Mělníka do Kel kraj letos plánuje vybudovat novou trasu z Čelákovic do Lázní Toušeň. Její stavba má začít už na jaře. V regionu tak letos vzniknou dva úseky propojující města a vesnice podél řeky Labe.

Mladoboleslavsko je cyklostezkami doslova protkané

Na Mladoboleslavsku také rok od roku cyklostezek přibývá a město i jeho blízké okolí je jimi doslova protkané. Patrné je to například v centru Mladé Boleslavi, kde město rozšiřuje chodníky, aby se na ně vedle pěších vešli také cyklisté, případně pro ně nechává malovat pruhy na silnici. Podle náměstka primátora Jiřího Boušky by letos v červnu měla začít výstavba cyklostezky Havlíčkově ulici. „Předpokládaná cena je 14,6 milionu a práce by měly trvat čtyři měsíce," vysvětlil náměstek.

Ve městě automobilů se už několik týdnů pracuje na dalších částech cyklostezky. Jedna se staví od Borku ve směru k místní části Debř, druhá na opačné straně města, tedy od kruhového objezdu na ulici Jičínská k Řepovu. Povede pod dálnicí, za ní přejde přes speciální lávku na druhý břeh Klenice a dále směrem na Řepov.

I když to vypadá jako ideální řešení, Jiří Bouška uvedl, že cyklostezka bude nejspíš stát o dva měsíce dříve než lávka. Stále totiž není jasné, jak bude z technického hlediska vypadat. Pokud se to povede, měla by tato cyklotrasa pokračovat až na Kolomuty a Březno. Na financování celkem 14,4 kilometrů cyklostezek se i tady budou podílet evropské dotace.

Na kole podél Labe

Nymburk má hotové cyklostezky po obou březích Labe, z Nymburka do Poděbrad je také oboustranná stezka. Jedná se o vyhledávaný cíl cyklistů zblízka i zdaleka, v sezoně tu bývá doslova narváno. „Co nám chybí, je propojení z Nymburka na Lysou nad Labem a odtud dál na Čelákovice," říká Jan Ritter, ředitel obecně prospěšné společnosti Labská stezka s tím, že se zatím nedaří realizovat výběrové řízení na projekt. V plánu je také prosadit cyklostezku podél říčky Mrliny. Dosud nevyužitý potenciál představují podle Jana Rittera bývalé vojenské prostory na Milovicku protkané sítí cest včetně asfaltek, po nichž se dá jezdit v mnohem větším klidu, na rozdíl od Labe, a také lhotecké stezky mezi Poděbrady a Sadskou.

Podél Labe se jezdí cyklistům dobře, v Nymburce je však horší dostat se přes řeku. Na rozdíl od Poděbrad, které mají široký most a kvalitní lávku, jsou nymburský kamenný i železniční most pro cyklisty nevhodné a lávka je pouze pro pěší. O nových lávkách nejen ve městě, ale i v katastru blízkých obcí, například mezi Kostomlátkami a Hradištkem, se již delší dobu jedná. Atraktivní sezonní variantou může být pro cyklisty výletní loď Blanice, která se plaví mezi Nymburkem a Ostrou s třemi zastávkami v obou směrech.

Na rozsáhlé síti cyklostezek pracují i v Benátkách nad Jizerou. Nejnovější vznikne z města ve směru do místní části Dražice. „Je to pro nás prioritní akce. Silnice z Dražic do Benátek je nebezpečná, nepřehledná, úzká, a navíc není v dobrém technickém stavu," řekl starosta Benátek Jaroslav Král.

Komunikace, kterou lidé často využívají, je v majetku kraje, a tak město na její případnou opravu nemá žádné páky. Starosta odhaduje, že stavba cyklostezky vyjde na sedm až osm milionů. Radnice bude žádat o dotaci. Pokud by nevyšla, je připravena platit z vlastních zdrojů. Hotovo by mohlo být už letos v prosinci. Tím pádem bude město a jeho místní části cyklostezkami spojeno v jeden bezpečný celek. První trasa vznikla v roce 2013 a spojila starou část Benátek s novou. V rámci druhé etapy byl postaven obchvat celých Benátek volnou přírodou. Stezka propojila místní část Kbel a severní část Starých Benátek s centrem a současně umožnila napojení přes lávku pro pěší a cyklisty do Nových Benátek.

