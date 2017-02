Starosta Pískové Lhoty čelí žalobě pro zpronevěru

Písková Lhota - Státní zástupce podal v lednu žalobu na starostu Pískové Lhoty. Měl s účetní zpronevěřit z rozpočtu obce 4 miliony.

Starosta Radovan StaněkFoto: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Fiktivní faktury, přepisované účetní knihy, služební jízdy, které se nikdy neuskutečnily, či nakoupení věcí pro obec, které nikdo neviděl.

To je jen několik způsobů, které údajně použil ve spolupráci s účetní starosta Pískové Lhoty Radovan Staněk k tomu, aby si díky penězům z obecní kasy polepšili přibližně o 4 miliony korun. Stát se to mělo v období let 2010 až 2014. Pro srovnání, roční rozpočet obce je přibližně 5 milionů korun.

O případu jsme informovali již v prosinci, kdy starostu obvinili kriminalisté. Věc se však posunula a v brzké době bylo mělo být nařízeno soudní líčení. „Státní zástupce 6. ledna podal obžalobu. Muž je obviněn ze zpronevěry a zneužití pravomoci úřední osoby," uvedl šéf nymburských kriminalistů Marek Šmíd. V krajním případě by tak mohl být odsouzen až k deseti letům vězení.

On sám však celou věc rezolutně popírá. „Policie nemá jediný důkaz kromě proklamací jediné osoby. Já jsem se ničeho nedopustil, nic jsem neudělal. Jedná se o účetní zpronevěru, tyto otázky by tedy měly patřit jiné osobě, než mně," řekl Staněk v narážce na to, že podle jeho mínění by měla být za zpronevěru peněz zodpovědná pouze účetní.

Na podezření přišli zastupitelé v roce 2014, kdy místostarosta zjistil nesrovnalosti v účetní knize a podal trestní oznámení.