Sportování se Zuzanou Hejnovou

Nymburk - Zuzana Hejnová byla o víkendu k zastižení ve Sportovním centru. Působila tu tentokrát jako trenérka na sportovním kempu, který pořádala její sportovní akademie HESU.

V oknech atletického tunelu Sportovního centra se míhá zářivě lososové tričko a v něm překážkářka patřící do světové špičky Zuzana Hejnová. Právě zkouší se skupinou teenagerů břišní tanec, ovšem sama bronzová medailistka z LOH 2012, dvojnásobná mistryně světa z MS 2013 a 2015 a nejlepší atletka Evropy pro rok 2013 se smíchem přiznává, že na divoké kreace třináctiletého Ondry Budíka nemá.

Rozverná taneční vsuvka byla k nadšení všech účastníků součástí atletické průpravy na kempu, který pořádala o víkendu Sportovní akademie Zuzany Hejnové HESU (www.hesu.cz). Zuzka nebyla v Nymburce poprvé. Jezdí sem od svých patnácti let a už tu zažila něco soustředění. Protože Tyršák je v republice jen jeden.

Vy tu nejste tentokrát v roli závodnice, ale trenérky, že?

Ano, právě tu probíhá jeden z našich kempů určený dětem i dospělým, kteří si chtějí zasportovat, ať už spolu, nebo sami. Pod vedením zkušených trenérů si vyzkouší něco nového a odvezou si intenzivní sportovní zážitky, a hlavně chuť do dalšího sportování. Docela se to ujalo.

Vás trénování jiných nejspíš baví…

Baví mě to hodně a hlavně si říkám, že by byla škoda nechávat si pro sebe všechno, co jsem se za dobu ve vrcholové atletice naučila. Tím, že jsem si prošla několik trenérských škol, můžu předávat spoustu zkušeností jiným.

Nymburské Sportovní centrum je jedním z tradičních míst konání vašich kempů. Jaký je váš vztah k tomuhle místu?

Pamatuju si docela přesně, že jsem tu byla poprvé v roce 2002, bylo mi patnáct, od té doby sem jezdím pravidelně několikrát za rok. Mám to tady hrozně ráda, je tu skvělé prostředí, všechno na jednom místě. Proto mám radost, že se to začalo trochu hýbat a centrum se po kouscích opravuje.

Připravuje se kompletní rekonstrukce centra. Jaké změny byste jako vrcholová atletka uvítala? Nic zásadního mě nenapadá, snad bych viděla rezervy ve stravování, mohlo by být ještě víc přizpůsobené potřebám sportovců. Atleti potřebují po tréninku jinou, lehčí stravu než třeba účastníci firemních akcí, které se tu také konají. Tohle by se určitě dalo ještě vyladit. Kdybych se měla hodně rozmáchnout, tak by byla super celá nová atletická hala.

Pomohlo by podle vás českému sportu národní sportovní centrum na takové úrovni, jakou by mělo nymburské Sportovní centrum mít po zmíněné rekonstrukci?

V republice podobné centrum není. Nymburské středisko je mimořádné svou komplexností, výhodou je poloha blízko Prahy, je tu úplně všechno pohromadě. Proto by bylo fajn, kdyby bylo jedno centrum zrekonstruované tak, aby vypadalo opravdu dobře a bylo srovnatelné se zahraničím.

Na začátku nové sezony se nemůžeme nezeptat na na vaši achillovku. Už vás netrápí?

Musím to zaťukat, achillovka je v pořádku, po dlouhé době trénuju bez bolesti. Baví mě to, protože pod novým trenérem zkouším zase něco nového.

Vaším trenérem je od podzimu bývalý německý překážkář Falk Balzer, údajně jste si koupila němčinu pro samouky, u které jste lekce? Přiznám se, že mě to zatím moc nenutí, s trenérem komunikujeme anglicky. Němčinu chytám zatím jen z hovorů. Rozumím čím dál tím víc, ale s mluvením je to horší.



Můžete naznačit, v čem spočívají nové metody tréninku pod Falkem Balzerem?

Hodně se zaměřujeme na rychlost a na techniku překážek. Obecně se u nás a vůbec ve východní Evropě trénuje ve velkých objemech, dělá se velká fyzička. My teď jdeme cestou spíš menších dávek, ale v mnohem větší intenzitě a kvalitě. Tak trénují například Američané nebo Jamajčané. Pro mě je to docela velká změna.

Kde si letos ověříte, jestli nové tréninkové metody fungují?

Hlavním cílem je pro mě Mistrovství světa v Londýně. Londýn mám ráda, vždycky se mi tam dařilo. Věřím, že budu dobře připravená, abych obhájila titul. Co se týká halové sezony, koná se halové Mistrovství Evropy, účast zvážím podle aktuální výkonnosti a podle toho, jak se budu cítit.

Kdy vás zase potkáme v Nymburce?

Doufám, že sem zase přijedeme před vrcholem sezony, nejspíš někdy v červenci. Jezdíme sem, když už je teplo a dá se běhat venku, tady je báječný lesopark. A kdy se můžeme jezdit koupat a taky chodit do skvělé cukrárny…