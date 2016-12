Školní jídelna Hlahol: oprava za 20 milionů

Nymburk - Radnice počítá ve svém rozpočtu pro rok 2017 s penězi na školní objekty. Rekonstrukce se dočká jídelna Hlahol ZŠ Komenského, střecha hlavní věže Gymnázia Bohumila Hrabala nebo venkovní rozvody a topení v MŠ U pejskaa kočičky.

Žáci ZŠ Komenského se v auditoriu vytáhli před svými vrstevníkyFoto: Deník/Lukáš Trejbal

K největším investicím města v příštím roce bude nepochybně patřit dvacetimilionová rekonstrukce a modernizace školní jídelny Základní školy Komenského v objektu Hlahol.

„Není to jen jídelna a kuchyň pro největší základní školu v Nymburce, ale současně se zde vaří i pro Základní školu v Tyršově ulici, celkem 1200 obědů. Problémy tu jsou již několik let, nyní je konečně potřebná částka ve výši 20 milionů korun vyčleněná v rozpočtu města na příští rok. Opraví se nejen jídelna, ale také první patro, kde se nachází jazyková učebna a tři kmenové třídy pro první stupeň a zázemí pro pěvecký soubor Hlahol. S rekonstrukcí chceme začít koncem června, aby se co nejvíce stihlo udělat přes letní období. Nicméně rekonstrukce se promítne i do nového školního roku, takže počítáme se zabezpečením náhradního provozu," uvedl starosta Pavel Fojtík.

Město počítá s menšími investicemi i do dalších školních objektů. Opravy by se měla dočkat střecha hlavní věže budovy gymnázia, v MŠ U pejska a kočičky se opraví venkovní rozvody a topení, na rekonstrukci kuchyně v MŠ Růženka bude zpracována projektová dokumentace.

V příštím roce postoupí kupředu i projekt přeměny objektu Janoušek pro potřeby ZŠ Tyršova. Jak sdělil místostarosta Jan Ritter, dokončí se projektová dokumentace včetně potřebných povolení, v rozpočtu je na to vyčleněn 1 milion 255 tisíc korun.