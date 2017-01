Škola v Litoli vyhlásila „chřipkové“ prázdniny

Lysá nad Labem - Chřipka ochromila základní školu v Litoli, ředitel se rozhodl pro několik dní mimořádného volna

Chřipka. Ilustrační foto. Foto: Archiv

Téměř 50 procent dětí z litolské základní školy v Lysé nad Labem leží doma s chřipkovým onemocněním. Ředitel Petr Eliška kvůli tomu vyhlásil ode dneška až do příští středy 18. ledna mimořádné volno.

Ředitel se tak rozhodl na základě doporučení Krajské hygienické stanice a ministerstva. „Od pondělí 9. ledna, kdy byla absence žáků třicet čtyři procent, se stav k dnešnímu dni zvýšil na čtyřicet osm procent. Ze 106 žáků školy je nepřítomno 51 žáků, u naprosté většinyz nich bylo zákonnými zástupci hlášeno chřipkové onemocnění dítěte," vysvětlil své rozhodnutí ředitel Petr Eliška.

Největší škola v Lysé, Komenského, už má nejhorší vlnu chřipky za sebou. „Největší nemocnost jsme zaznamenali před Vánocemi, teď je situace daleko lepší. Dnes je ve škole 86 procent dětí," oznámila sekretářka školy Lenka Michlová s tím, že se ale teď mezi žáky objevila střevní chřipka, která trápí také velkou část České republiky. Ta ale na rozdíl od klasické chřipky probíhá kolem jednoho až dvou dnů.

Na Nymbursku evidovali hygienici největší vzestup chřipkového onemocnění u lidí v kategorii 25 až 59 let, u kterých byl oproti konci minulého roku nárůst o 100 procent. Ovšem nejvíce nemocných je právě v dětských kategoriích. Dětí do 5 let bylo na začátku ledna nemocných 2177 na sto tisíc obyvatel. V kategorii do 14 let byla chřipka zaznamenána u 2176 dětí na sto tisíc obyvatel. Celkem bylo na Nymbursku v prvním lednovém týdnu zaznamenáno 1142 nemocných lidí na sto tisíc obyvatel, což znamená, že v regionu se zvýšil počet nemocných lidí s chřipkou a akutními respiračními chorobami oproti poslednímu týdnu minulého roku o 46 procent.

„Doporučujeme občanům pokud možno se vyhýbat větším uskupením lidí a zejména ve zvýšené míře dodržovat základní hygienická pravidla, jako kýchat do kapesníku či si po cestě hromadnou dopravou vždy umýt ruce. Pro posílení imunity je vhodné konzumovat dostatečné množství ovoce a zeleniny jako přirozených zdrojů vitamínů. Pokud už jste nemocní, chovejte se zodpovědně a infekci nepodceňujte – je mnohem lepší chřipku vyležet než nákazu dále šířit," upozorňuje Hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová.