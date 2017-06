Skautské tábory baví děti i v době high tech

Nymburk - Týmová spolupráce, zručnost, samostatnost, to vše jsou vlastnosti, které u dětí rozvíjejí tradiční skautské tábory. Nezbytnou součástí je pobyt v přírodě, kde děti stráví celých čtrnáct dní. Na tradiční skautské tábory vyjedou i letos oddíly nymburského skautského střediska Krahujec.

„Naše oddíly letos v létě vyrazí v červenci. Starší kluci a holky se vydají na tábořiště Kačerovna na Mladoboleslavsku, které je skryto uprostřed hlubokých lesů u Ptáckého rybníka. Mladší kluci a holky tábor stráví na tábořišti Velká Bukovina v malebném údolí říčky Drahyně na Děčínsku," líčí lákavé destinace jeden z vedoucích Jiří Macháček.

„Na skautských táborech děti opravdu nepřijdou k hotovému. V prvních dnech se i ti nejmladší plně účastní stavby stanů, kuchyně, latrín a dalších nezbytných součástí táborového života," říká Jiří Macháček. Po celý tábor se pak děti střídají na službách v kuchyni a na nočních hlídkách. Podle Macháčka však právě tyto části tábora přinášejí často ty nejsilnější zážitky.

Co se týče civilizačních vymožeností, liší se to podle tábořiště. Například na Kačerovně budou Amazonky a Vorvani tábořit bez elektřiny, voda je tu přivedená ze studánky. Už z toho vyplývá, že si tu děti mobily, tablety či notebooky moc neužijí. A kupodivu jim to příliš nevadí. Nymburským skautským vedoucím se osvědčilo vybrání mobilů od dětí a jejich používání jen krátce v určený čas. „K tomuto kroku, samozřejmě po vzájemné dohodě s dětmi, jsme přistoupili již v minulých letech. Elektroniku na začátku tábora ode všech vybereme, přičemž každý si svůj přístroj může "zapůjčit" denně během poledního klidu. Naprostá většina dětí si ale na mobil po pár dnech ani nevzpomene," má zkušenost Jiří Macháček. Při hodnocení minulého tábora se děti i vedoucí shodli, že toto opatření zvyšuje kvalitu času stráveného na táboře.

Jedenáctiletý Kuba, který má přezdívku Šnéča, chodí do chlapeckého oddílu skautů Vorvaň. Na táboře byl už pětkrát. Skauting dělá od mala a ví, že skautské tábory jsou oproti jiným dnešním dětským táborům úplně jiné. „Skautský styl táborů se mi hrozně líbí. Nedávno jsem byl se školou na škole v přírodě a byl to pro mě nezvyklý luxus. Spali jsme v chatkách, měli jsme sprchu každý den a tak dál. Skautský styl se mi líbí mnohem víc. Myslím tím ty „bojové" podmínky. Jinak jsou super třeba noční hlídky, služby v kuchyni a etapovka, celotáborová hra. Letos bude na téma Zaklínač, tak se moc těším!" říká Kuba. Na otázku, zda mu nebude chybět mobil nebo tablet odpovídá, že ne. Už si zvykl a vůbec mu to nevadí.

Na oblibě skautských táborů se nepochybně pozitivně odráží fakt, že všichni vedoucí se na přípravách a realizaci táborů podílejí jako dobrovolníci bez nároku na odměnu. Jedná se výhradně o lidi, kteří na skautské tábory jezdili od malička a nyní dnešním dětem předávají jedinečné prožitky a zkušenosti, které byly kdysi dány jim.