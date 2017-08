Sinice v Sadské ukončily předčasně sezonu

Nymbursko – S koncem prázdnin přichází postupně i konec sezony na koupalištích na Nymbursku. Koupaliště, kam je zpoplatněn vstup, je Jezero v Poděbradech, a koupaliště v Městci Králové, kterým oficiálně končí sezona 15. září.

Sběr vzorků vody. Ilustrační foto.Foto: Deník / Loskot Jaroslav

V Sadské, kde město vybírá poplatky za vjezd do chráněné oblasti, museli sezonu už ukončit kvůli zvýšenému výskytu sinic minulý víkend. „Museli jsme vydat upozornění na sinice už v červenci, ale situace se po bouřkách zlepšila. V noci z pátku na sobotu ale došlo k výraznému zhoršení, takže teď je opět zákaz koupání,“ vysvětlil situaci místostarosta Václav Frank s tím, že pokud by během září přišlo ještě příznivé počasí a výskyt sinic by se rapidně zlepšil, mohla by se sezona ještě do poloviny září obnovit.

Nymburáci mají zatím jedinou možnost vykoupat se v přírodním koupališti v Kostomlátkách. Tam je ovšem koupání kvůli pokračující těžbě zakázané a lidé sem jezdí na vlastní nebezpečí. „Přesto tam jezdíme, protože voda je tam neuvěřitelně čistá. Vloni jsem se koupala dokonce 2. října,“ říká Adéla Mráčková. Přes výstražné cedule je tu v létě nával. I v posledních dnech není travnatý břeh jezera prázdný. „Ještě včera jsem viděla v sadu, kde je možné parkovat, asi deset nebo patnáct aut, takže lidé se ještě jezdí koupat,“ potvrdila Nikola Šnajdrová z obecního úřadu s tím, že definitivní konec koupání určí počasí.

Jezero v Poděbradech nabízí ještě do 15. září všechny služby, včetně sportovišť, restauračních zařízení a půjčovny lodiček, šlapadel, lehátek a slunečníků. Podle Pavla Řeháka, který má provoz poděbradského koupaliště na starost, by v případě pěkného počasí sezona po polovině září už obnovena nebyla. „To se týká hlavně kempu, na který se ptají cizinci. Nebudou už v provozu restaurační zařízení a přestaneme vybírat i vstupné,“ upozornil.Koupaliště v Městci Králové ukončí oficiální sezonu také 15. září. Podle starosty Milana Pavlíka ale lidé budou mít možnost se ještě vykoupat i po sezoně bez výběru vstupného.

S koncem prázdnin nekončí koupací ani tábornická sezona v Ostré. Zdejší přírodní jezero, letos s pláží rozšířenou o nově navezený písek a břehy zbavenými náletových křovin a suchých stromů, bylo během léta cílem mnoha stovek milovníků koupání v přírodě. Přetrvávající slunečné teplé počasí láká ke koupání i na konci letní sezony. Koupání v areálu je zdarma, kiosek s občerstvením bude v provozu i během září, v závislosti na počasí, jak uvedla Renáta Pilařová z obecního úřadu.

Jezero v Ostré se letos může na konci srpna pochlubit mimořádně dobrou kvalitou vody. „Letos byla voda extrémně dobrá, nezažili jsme ani jeden zákaz ze strany hygieny,“ potvrzuje Eva Málková, provozovatelka zdejšího kempu, který bude otevřený až do 30. září. Podle Málkové se stále lidé ubytovávají a koupou, v případě pěkného počasí bude v září zájem převážně o víkendy.

Předpověď počasí na příští týden ale není pro rekreanty na koupalištích příznivá. Dnešek je zatím posledním dnem, kdy se teploty vyšplhají až k 31 stupňům. Vyvrcholí příliv teplého vzduchu před studenou frontou.